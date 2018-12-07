Balıkesir CHP'li Ahmet Akın'la yükseliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir'in kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak yerel dinamiklerle Balıkesir'i kalkındıracaklarını söyledi. Akın, "Balıkesir'de 4,5 senedir gördüğümüz uygulamaların doğrularından örnek alacağız, yanlışlarından da ders çıkaracağız" dedi.

Türkiye'de adı açıklanan ilk büyükşehir belediye başkan adayı olan Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ahmet Akın, Balıkesir Ticaret Odası (BTO), Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD), Balıkesir Sanayi Odası (BSO), Balıkesir Genç İşadamları Derneği (BAGİAD)’a yaptığı ziyaretlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığında gerçekleştireceği projeler hakkında bilgiler verdi. Sabah saatlerinde BTO’yu ziyaret eden Ahmet Akın, BTO Başkanı Rahmi Kula ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Daha sonra BASİAD Başkanı Abdullah Bekki ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Ahmet Akın, ardından BSO Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Günün son ziyaretini BAGİAD’a gerçekleştiren Ahmet Akın Emrah Bilcanlı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyaretleri sonrası açıklama yapan Ahmet Akın Balıkesir iş dünyasının sorunlarını ortak akılla birlikte yönetim anlayışıyla çözeceklerini belirterek, Balıkesir'in kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak yerel dinamiklerle Balıkesir'i kalkındaracaklarını vurguladı. Ahmet Akın, şöyle devam etti:

“Ziyaretimizde projelerimiz üzerine beyin fırtınası gerçekleştirdik. Projelerimiz hakkında bilgi verip öneri ve görüşlerini talep ettik. Ortak akılla hareket ederek Balıkesir’i birlikte yöneteceğimiz anlayışa sahibiz. Benim başkanlığımda Balıkesir'in kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak yerel dinamiklerin avantajlarını kullanacağız. 4,5 senedir gördüğümüz uygulamaların doğrularından örnek alacağız, yanlışlarından da ders çıkaracağız. İşinde başarılı kimse, o parti bu parti bakmadan liyakat anlayışı ile beraber çalışacağız. Birlikte kazanan bir Balıkesir için daha çok çalışacağız.”