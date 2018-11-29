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  4. 29 Kasım 2018 17:37

''Balıkesir'de gençlerimize daha çok sahip çıkacağız''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Balıkesir'in 2 üniversiteye sahip olmasının büyük bir avantaj olduğunu ancak akademik eğitimin kalitesinin yükseltilerek her iki üniversitenin de cazip hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

''Balıkesir'de gençlerimize daha çok sahip çıkacağız''
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın Onyedi Eylül Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Topluluğu tarafından düzenlenen “Marka ve Pazarlama Zirvesi”nin son oturumunda, İlancılık Reklam Ajansı Eşbaşkanı Ender Merter’in moderatörlüğünde ‘Marka Olmak Paneline katıldı.

Ahmet Akın, Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde toplam 49 bin 905 öğrencinin akademik eğitim aldığını ifade etti. Akın, "Üniversitelerimiz gençlerimizin sadece akademik eğitim aldıkları kurumlar değil. Aynı zamanda onların yaşam alanı. Öğrencilerimize sosyal ve kültürel katkılar sağlayan, kendilerini geliştirme olanağı sunan, iletişim ağının güçlü olduğu sosyal yaşam alanları yaratılmalı. Var olanlar da geliştirilmeli” dedi.

Balıkesir ve ilçelerinin gelişmesinde üniversitelerin önemli bir katkısı olduğunu vurgulayan Ahmet Akın, şunları söyledi:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği gençlerimiz yine O’nun ifade ettiği gibi Cumhuriyetimizi ‘muassır medeniyetler seviyesine’ gençlerimiz çıkaracaktır. Bunun için genç kardeşlerimize hep sahip çıktık ve daha çok sahip çıkmak için çalışacağız.  Balıkesir’e akademik eğitim için gelen gençlerimizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu ihtiyaçlarının karşılanması ve akademik eğitimlerini sorunsuzca alabilmeleri için, anne babaların evlatlarını Balıkesir’de gönül rahatlığı içinde okutmaları için her türlü çalışmaları yapmak için hazırız.”

ahmet akın , yerel seçimler , chp , balıkesir
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