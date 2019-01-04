Balıkesirli öğrenciler ecdadının izinde Sarıkamış'a yürüyor

Kurtuluş Savaşı yıllarında öğrencilerinin şehit olması nedeniyle 3 dönem mezun veremeyen Balıkesir Lisesinden 20 öğrenci Sarıkamış harekatının 104.yıl dönümünde düzenlenecek yürüyeşe katılmak için yola çıktı. Kuvayı Milliye şehri Balıkesirden yola çıkan öğrenciler düzenlenen törenle uğurlandı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mitat Yolcu ile çok sayıda Balıkesirli uğurladı.

Balıkesir'in Kuva-yi Milliye'deki önemine dikkat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu "Balıkesir Kuva-yi Milliye şehri. Balıkesir Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştiren Seyit Onbaşı'nın memleketi. İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'u İstiklal Marşı'nı yazmaya ikna eden milletvekili, öğretmen, gazeteci Hasan Basri Çantay'ın memleketi.

Çanakkale Savaşı yıllarında Balıkesir Lisemiz 3 yıl üst üste mezun vermemiş, hepsi oraya gitmiş ve şehit olmuşlar. Orada şahadet şerbetini içmişler. Bizlerin de onların torunları olarak Sarıkamış'ı unutmamız mümkün değil. Kuva-yi Milliye şehrinden 20 tane genç evladımızı Sarıkamış'a gönderiyoruz. Orada şehitlerimizi anmak, Sarıkamış'ı unutmamak için başlarında öğretmenleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak onları uğurluyoruz " dedi.

Başkan Kafaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir'den oralara selam götürmelerini istiyoruz. Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir’in mesele bayrak meselesi olunca, ezan meselesi olunca, vatan ve millet meselesi olunca her zaman 1919'daki gibi ruhunun dimdik ayakta olduğunu bir kez daha oralarda anlatmanızı istiyoruz."