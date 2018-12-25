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  4. 25 Aralık 2018 21:59

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza işçilerle aynı sofrada

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza bugün Belediye şantiyesinde, çalışan işçilerle öğle yemeğinde biraraya geldi.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza işçilerle aynı sofrada
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Belediye Fen İşleri ekiplerine karşı bir konuşma gerçekleştiren Başkan Mirza: “Belediye olarak her zaman emek ve emekçinin yanındayız. Çalışanlarımızla imzaladığımız sözleşmelerle çalışanlarının hakkını koruyup kollayan öncü belediye olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Sendikalar enflasyonun %25 olmasından yola çıkarak asgari ücretin 2.000 TL olması gerektiğini açıkladı. İdeali ise 2.200 TL olmasıdır. Asgari ücretin 2020 lira olduğu bugün açıklandı. Biz ise işçilerimize en az 2.460 TL ödüyoruz. Emeğin en kutsal değer olduğunun bilincindeyiz ve çalışanlarımızın maaşlarını bir gün bile geciktirmeden ödüyoruz. Çalışanlarımızı mutlu etmeliyiz ki onlarda bu kente çok daha iyi hizmet verebilsinler. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek çalışan tüm taşeron personelimizle toplu iş sözleşmesi imzaladık. Sözleşme kapsamında da taşeron işçilerimize geriye dönük 2.500'er lira ödeme yaptık. Hayatı boyunca hep emek mücadelesinin içinde var olan birisi olarak bugün sofralarında bana da yer veren kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

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