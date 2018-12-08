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  4. 08 Aralık 2018 18:13

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'dan Bandırma'ya bir müjde daha

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da Bandırma'yı, vatandaşları sanatla buluşmak için bir adım daha attı. Ressam Ülkü Acar atölyeleri, Bandırma Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında "Dağlarına Bahar Gelmiş Memleketimin" yağlı boya resim sergisi açtı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'dan Bandırma'ya bir müjde daha
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Ressam Ülkü Acar atölyeleri, Bandırma Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında "Dağlarına Bahar Gelmiş Memleketimin" yağlı boya resim sergisi açtı.

Bandırma Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşma yapan Ressam Ülkü Acar, Bandırma'da 10'uncu sergiyi açtıklarını söyledi.

Acar, 17 yıldır sanatlarını devam ettirdiklerini belirterek, "Bünyemizde 27 arkadaşımız bulunuyor. Sergimizde 22 arkadaşımızın 47 resmi yer alıyor. Toplum için sanat yapmayı amaçlıyoruz. Her resmin bir haberci olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

 
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da Bandırma'yı, vatandaşları sanatla buluşmak için örnek bir kent haline getirdiklerini belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından Mirza, Ülkü Acar'a plaket verdi.

Sergi, 14 Aralık'a kadar gezilebilecek.

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