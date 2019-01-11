Bandırma Belediye Başkanı Mirza gazetecilerle biraraya geldi

Hayyam Restoranda gerçekleşen gecede gazeteciler ile birlikte sürekli iç içe olduklarını belirten Belediye Başkanı Dursun Mirza: “Değerli basın mensubu arkadaşlar, değerli çalışan gazeteciler, bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Hepinizin çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. Bandırma’mızın yerel medyasını, basında çalışan arkadaşlarımızı, hep bir arada görmek beni mutlu etti. Davetimize icabet edip geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz her yıl Bandırma Belediyesi olarak çalışan gazeteciler gününü sizlerle birlikte kutluyoruz. Daha önceki yıllarda kahvaltı organizasyonu düzenliyorduk. Ama sizlerin isteğini ben yakından bildiğim için bu yıl bir akşam yemeği ile karşılıklı sohbet şeklinde kutlayalım istedik. Aramızda çok değerli gazeteci abilerimiz, arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz var. Bandırma her alanda olduğu gibi gazetecilik ve medya sektöründe de önder bir kent. Son dönemlerde bir araya gelerek dayanışma içinde oluyoruz. Bu da bana ayrıca mutluluk veriyor” dedi.

Ülkemizde gazetecilik yapmanın zor olduğunu belirten Başkan Mirza: “Yaygın medyada bir tekelleşme söz konusu, gazeteciler eskisi kadar özgür değil. Onun için ülkemizde gazetecilik yapmak çok zor. Bu zor mesleği seçtiğiniz için ayrıca siz değerli basın mensuplarını ayrıca kutluyorum. En çok gazetecinin hapiste olduğu, sansürün en üst düzeyde uygulandığı, söz söylediği için yargılanan gazetecilerin yaşadığı bir dönemden geçmekteyiz. Kendinizi duyurmak için yaygın medyaya çıkmanız hiç kolay değil, onun için yerel basına çok büyük görev düşüyor. Bizler de bu konu kapsamında yerel basınımızı çok fazla önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın özgür haber alma hakkını elde etmeleri için sizlerde pek çok zorlukla karşılaşıyorsunuz. Kamuoyu basın mensuplarımızdan objektif olmalarını bekliyor, kimseye haksızlık etmemelerini istiyor. Biz ne yandaş, ne de karşıt medya istemiyoruz. Biz herkese eşit yaklaşan objektif, tarafsız bir medya istiyoruz. Bandırma Belediyesi olarak bizler de tüm basın mensuplarımıza eşit davranıyoruz. Yerel basınımızı gerektiği şekilde destekliyoruz. Şimdi bir yerel seçim süreci yaşıyoruz. İnşallah demokratik bir biçimde, centilmence bu seçim sürecini atlatırız. Ben buradan tüm çalışan gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.