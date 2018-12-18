Bandırma Belediyesi Belediye Başkanı Dursun Mirza'dan çocuklara hediye

CHP'li Bandırma Belediyesi, diğer il ve ilçe belediyelerinin yaklaşmasının zor olduğu bir rekoru hayata geçirerek 4 yılda tam 120 adet çocuk oyun parkı projesini hayata geçirerek Bandırmalı çocuklara ve ailelerine hediye etti.

"Seçilip geldiğimizde bizden en çok istenen, en büyük eksikliklerimizden bir tanesi de Bandırma'nın hızlı ve yeni geliştiği mahallerindeki çocuk oyun parklarının talebi" olduğunu belirten Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, geride bıraktıkları 4 yıllık dönemde 120 adet çocuk oyun parkını faaliyete aldıklarını açıkladı.

32 köy 2 beldenin Bandırma'ya katıldığını, Bandırma merkezde de 54 mahallenin olduğunu belirten Mirza, hayata geçirdikleri 120 çocuk oyun parkıyla Bandırma'nın tüm köylerindeki çocuklara ulaştıklarını söyledi.

Gelişen teknolojiye uygun bir şekilde planlanan çocuk oyun parkları kauçuk zeminleri, güvenlikli oyun platformları ve güçlü aydınlatmalarıyla dikkat çekiyor.

Bandırmalı vatandaşların da beğeniyle karşıladığı çocuk oyun parkları hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Dursun Mirza "çocuk oyun parkları sadece çocuklarımız için değil büyük küçük herkesin faydalanabileceği şekilde düzenlendi" dedi.

Dursun Mirza, "Sağlıkla mutlulukla, paylaşımla bir arada olmanın değeriyle büyüyen çocukların, kentte yaşayan çocuklarda eşit şartları sağlayarak sağlıklı bir toplum oluşturacağının bilinciyle onlar için en iyisini ve en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan yeni parkları kurarken bir taraftan da eski parkları yenileyerek bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Park çalışmalarımız bundan sonrada vatandaşlarımızdan gelen talepler ve ihtiyaçlar çerçevesinde devam edecek . Bu parklarımız tüm halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Bandırmaya hizmete devam edeceklerini belirten Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, yeni dönemde de hem Bandırmalı ailelere hem de çocuklarına yönelik hizmetlerin artarak süreceğini kaydetti.