Bandırma Belediyesi'nde asgari ücret 2.460 TL

Sendikalar, enflasyonun yüzde 25 olmasından yola çıkarak, “ Asgari ücret en az 2.000 TL olmalıdır. İdeali ise 2.200 lira olmasıdır” diyor. Türkiye “ Asgari ücret 2.000 lira olsun mu?” diye tartışırken, Bandırma’nın CHP’li Belediye Başkanı Dursun Mirza işçilerine bir yıldır 2.460 TL asgari ücret maaş ödüyor.

Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın göreve geldiği 2014 yılından verdiği ilk talimat olan çalışanların ücretlerinde düzenleme yapılması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesiydi.

Emeğin en kutsal değer olduğunu ve kimsenin emeğinin yok sayılmaması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Dursun Mirza şöyle konuştu:

“Çalışanlarımızın maaşlarını bir gün bile geciktirmeden ödüyoruz. Çalışma arkadaşlarımızdan da aldıkları maaşların karşılığını vermelerini elbette ki bekliyoruz. Taşeron işçilerimizin hükümetin çıkarttığı kanun doğrultusunda Belediye Şirketlerini geçişlerini tamamladık.

Kadrolu işçilerimize ve memurlarımıza seçildiğimiz günden başlayarak her zaman Türkiye ortalamasının üzerinde zamlar yaptık. Asgari ücretin gündeme geldiği Aralık ayının son günlerinde Bandırma Belediyesinde en düşük ücretle çalışan işçimizin 2460 lira maaş aldığını söylemekten dolayı gururluyum. Güzel ülkemde çalışan her kardeşim emeğinin karşılığını tam almalıdır. “

ÇALIŞANLARI MUTLU BİR BELEDİYE ARZULADIK

Çalışanları mutlu etmenin ilk öncelikleri olduğu anlatan Dursun Mirza, şöyle devam etti:

“ Belediye çalışanları mutlu olacak ki, onlar da bu kente daha iyi hizmet edebilsinler. Bu düşünce doğrultusunda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Taşeron yasası çıkmadan önce Belediyemizde çalışan tüm taşeron personelimiz ile DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun katılımı ile toplu iş sözleşmesi imzaladık ve sözleşme kapsamında taşeron işçilerimize geriye dönük 2.500 lira ödeme yaptık. “

BANDIRMA BELEDİYESİ HER YERDE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Bandırma Belediyesi’nin her yerde örnek gösterilmersinden büyük mutluluk duyduğunu anlatan Başkan Dursun Mirza, şöyle dedi:

“ Bandırma Belediyesi taşeron yasası çıkmadan önce Türkiye’de taşeron işçilerle sözleşme yapan ve onların geriye dönük haklarını veren ilk Belediye olmuştur. Bu konuda ilk olmakla da gurur duyuyoruz.

Emek mücadelesinin demokrasi mücadelesi olduğuna inanıyoruz. Emekçilerimizden gelen taleplerin hepsine olumlu yaklaşıyor ve çalışmalarının karşılığını toplu iş sözleşmeleri ile taçlandırıyoruz”