Bandırma Belediyesi'nden dev adım: Güneş enerjisi tarlası

Gün geçtikçe artan enerji ihtiyacını fosil atıklar yerine doğal yoldan elde edebilme çabasında Bandırma Belediyesi'nden dev adım: Bandırma artık kendi enerjisini kendisi üretiyor.

Bandırma Belediyesi tarafından planlanan ve hayata geçirilen güneş enerji santrali projesiyle Bandırma Belediyesi 9 ayda 1 milyon TL gelir elde etti.

Toplam 4 milyon 60 bin TL'ye mal olan ve Türkiye'nin gurur projelerinden biri olan güneş enerji santrali için "Türkiye'de Balıkesir'de ve bölgemizde bir ilki" gerçekleştirdiklerini belirten Bandırma Belediyesi Başkanı Dursun Mirza "Artık kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz" dedi.

Mirza tamamlanarak devreye alınan güneş enerjisi santrali için şu ifadeleri kullandı:

"Bakın bu çok önemli bir yatırım, çevreci bir yatırım ve Bandırma'mızın geleceğinde de yer alacak, örnek olacak bir yatırımdır. Biz 7 Şubat'ta bitirerek hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi santralinde enerji üretiyoruz."

9 AYDA 1 MİLYON TL GELİR

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Doğruca Mahallesi'nde yapılan güneş enerji santralinde Şubat ayından bu yana geçen 9 aylık süreçte tam 1 milyon TL'lik gelir elde ettiklerini belirterek, "Güneş enerji santralimiz 3,5-4 yılda kendini amorti edecek olan yatırımımız ondan sonra Bandırma Belediyesi'nin enerji ihtiyacını karşılamaya devam edecek" dedi.

Güneş enerjisi santrali yatırımlarına devam edeceğini belirten Mirza, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de yeniden Bandırma'ya hizmet edebilmek için aday adayı olduğunu açıkladı.

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