Bandırma'da Dursun Mirza farkı: Kendi enerjisini kendi üreten belediye

CHP’li Bandırma Belediyesi, Dursun Mirza yönetiminde büyük başarılara imza atıyor.Bu projelerden en önemlisi ise günümüzde tüm dünyanın kullanmaya başladığı çevre ve doğa dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen Güneş Enerji Santrali.

Bandırma Belediyesi kentin 11 km uzağında bulunan Erikli mahallesine kurmuş olduğu Güneş Enerji Santraliyle kendi harcadığı elektrik enerjisini yine kendisi karşılayabiliyor.

Bandırma Belediyesi, Erikli mahallesinde bulunan ve tarım yapmaya elverişli olmayan 19. 553 metrekarelik arazisinin üzerine 1134 kWp – 999 kWe’lik üretim gücüne sahip, 270W’lık 4200 adet Paneli bulunan Güneş Enerji Sistemiyle kendi harcadığı elektrik enerjisinin yüzde 90’lık gibi büyük bir bölümünü karşılayabiliyor.

Şubat ayı içerisinde üretime giren santral şu ana kadar 856.528 KWh’lik elektrik enerjisi üretirken Bandırma Belediyesinin 585.520 TL’lik elektrik harcamasının da önüne geçmiş oldu.

Fizibilite raporuna göre Santralin bir yıl içerisinde 1.460.000 kWh’lik enerji üretmesi beklenirken Bandırma Belediyesinin 750 bin TL tasarruf etmesi ön görülüyor.

Bandırma Belediyesinin doğaya ve milli kaynaklara fazlasıyla önem verdiğinin altını çizen Başkan Mirza; şöyle konuştu:

“Hayatımızın her alanında ve yoğun bir şekilde kullanılan enerji kaynaklarında değişim yaşanmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kullanılmaya başlanmıştır.

Biz de Bandırma Belediyesi olarak dünyada yaşanan bu değişim ve gelişime kayıtsız kalamayarak örnek bir projeyi hayata geçirdik. Güneş Enerjisi Santrali projesiyle hem temiz enerji üretiyoruz, hem doğayı koruyoruz, hem de Belediyemizin elektrik giderlerinin çok büyük bir bölümünü karşılayabiliyoruz. Yaptığımız işle gurur duyuyoruz ve tüm belediyelere örnek teşkil etmesini istiyoruz”