Bandırmalı çocuklara Pazar hediyesi

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinliklerinde bu haftasonu Sevimli Dostlar çocuk oyunu Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi'nde sergilenecek.

Saat 12:00, 13:00 ve 14:00'da 3 seans olarak sergilenecek çocuk oyunda Bandırmalı aileler çocuklarıyla keyifli bir haftasonu geçirecek.

Kültür sanat etkinliklerine ara vermeden devam eden Bandırma Belediyesi 16 Aralık Pazar günü de Santral Kültür Merkezi'nde Kuvayı Milliye Destanı oyunuyla Bandırmalıları sanatla buluşturmaya devam edecek.