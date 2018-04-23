Barışın çocukları hayallerini resmetti

“Hepimiz Farklıyız Hepimiz Eşitiz” sloganıyla 6 gün boyunca devam eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının son gününde Sarıyer Belediyesi ve Bahçeköy Bilnet Okulları anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sarıyer Belediyesi Çayırbaşı Stadı’nda yapılan “Özel Çocuklarımızla Bir Fırçada Buluşuyoruz” etkinliğinde birbirinden renkli anlar yaşandı. Sarıyer’den dünya liderlerine barış ve eşitlik mesajı gönderen çocuklar, hayallerindeki dünyayı hep birlikte resmetti.

FARKLILIKLARI ORTADAN KALDIRDILAR

Etkinlik Mersin, Endonezya ve Erzurum’dan gelen öğrencilerin yanı sıra tamamı engelli bireylerden oluşan EÇADEM Ritim Grubu’nun performans gösterileri ile başladı. Yöresel kıyafetleriyle yörelerine özgü halk oyunlarını sahneleyen çocuklar büyük beğeni topladı. Ali Büyükdicle Eğitim ve Uygulama Okulu, Osman Saçmacı İlkokulu, Özel İkizler Rehabilitasyon Merkezi, İZEV, EÇADEM ve Bilnet Okulları’ndan öğrencilerin katıldığı etkinlikte özel bireylerle misafir öğrenciler metrelerce uzunluktaki tuvalde farklılıkları ortadan kaldırmak için resim yaptı.