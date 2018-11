Başkan Ali Kılıç: ''Seçim bildirgemizi Maltepeliler hazırlıyor''

Maltepe’de her kesimden insanla buluşup, halk toplantıları yaparak herkesin sorunlarını dinleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Gülensu ve Girne mahallesinden yüzlerce vatandaşla bir araya geldi. Geride kalan 4 yılda yaptıkları hizmetleri anlatan Kılıç, gelecek dönemde Maltepe’yi her alanda bir numara yapacaklarını ifade ederek, “18 mahallemizden binlerce vatandaşımızla bu toplantılarda bir araya geliyor, talep ve önerilerini dinliyoruz. Yetmiyor düzenlediğimiz çalıştaylarla toplumun farklı kesimlerini buluşturuyor, onların da taleplerini dinliyoruz. Örneğin geçtiğimiz günlerde Maltepe’de pek çok farklı alanda çalışma yürüten kadınlarla, bir çalıştay düzenledik. Sayfalarca öneriler yazdılar ve hepsini not aldım. Yine alanında uzman isimlerle kentsel dönüşüm çalıştayı yaptık. Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük’te ilklere imza atacak, Türkiye’ye örnek bir dönüşümü hep birlikte başaracağız. Daha sonra hayvanseverler ile bir araya geldik. Onların taleplerini dinledik. Önümüzdeki günlerde gençlik çalıştayı yapacağız. İlçemizdeki esnaf kardeşlerimizle bir araya geleceğiz” diye konuştu.

“MALTEPE ALTIN ÇAĞINI YAŞAYACAK”

Bu toplantılarla Maltepelilerin ikinci 5 yıllık seçim bildirgesini hazırladığını vurgulayan Kılıç, “Bundan 4 yıl önce henüz göreve gelmeden yine böyle toplantılar yaparak, Maltepelilere danışarak, Maltepe’nin acil çözüm bekleyen ihtiyaçlarından oluşan 19 maddelik seçim bildirgesi hazırladık. Bugüne kadar olan görev süremiz boyunca, taahhüt ettiğim tüm sözleri yerine getirdim. Şimdi yeni bir seçim sürecine giriyoruz. Toplumun her kesimiyle kucaklaşıyor, yeni dönemdeki taleplerini ve önerilerini alıyoruz. Yani kısaca Maltepe halkı, ikinci 5 yıllık seçim bildirgesini hazırlıyor. Ben de 4 yıl önce verdiğim sözle buradan çıkan tüm talepleri yerine getireceğime ve ikinci 5 yıllık dönemimizde Maltepelilere altın çağını yaşatacağıma söz veriyorum” dedi. (05.11.2018)