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  4. 10 Ocak 2019 19:20

Başkan Dursun Mirza bez torba dağıttı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zararlara dikkat çekmek için Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı’nda vatandaşlara çevre dostu bez çanta dağıtımı gerçekleştirdi.

Başkan Dursun Mirza bez torba dağıttı
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Bandırma Belediyesi, çevre bilinci konusundaki tüm çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Mirza, çevre çalışmalarını desteklemek amacıyla, naylon poşet yerine geri dönüşümlü, çevre dostu, dayanıklı bez çanta kullanımını teşvik etmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı’nda bez çanta dağıttı.

Pazarlar ve alışveriş yerlerinde naylon poşet kullanımının kaldırılması, yerine geri dönüşümü olan, doğal ortamda ayrışan, bio bozunur poşet, bez torba, file gibi malzemelerin kullanılması yönünde başlatılan bez torba dağıtımına pazar esnafı ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

 

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