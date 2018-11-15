Başkan Genç Tarihi Kentler Birliği için Antalya'da

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yönetim kurulu üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği’nin kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla bu yıl 17.sini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nın ödül törenine katıldı.

Tarihi Kentler Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 2017 Yılı Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda dereceye giren belediye başkanlarına ödülleri törenle verildi. Bu yıl 26.sı düzenlenen Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı (YAPEX) etkinlikleri kapsamında ANFAŞ Fuar Merkezinde düzenlenen törene Sarıyer Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Belediyeler Birliği Encümen Üyesi Şükrü Genç’in yanı sıra Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Tarihi Belediyeler Birliği eski Başkanı Asım Güzelbe ve çok sayıda belediye başkanı katıldı. Törende 60'dan fazla belediyeye Proje Ödülü, Uygulama Ödülü, Süreklilik Ödülü, Başarı Ödülü verildi. Belediyelere ödüllerini takdim eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Tarihi eserleri korumak önemli elbette ama bu tarihi eserleri dokuna uygun olarak korumak da bir o kadar önemli. Tarihi Kentler Birliği bu değerleri koruyarak ilerlemeye devam edecektir” dedi.