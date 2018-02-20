Başkan Genç'e Üstün Hizmet Ödülü verildi

Sarıyer Rotary Kulübü’nün ‘Üstün Meslek Hizmet Ödülleri’ Sürmeli Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Alanında önemli isimlerin ödüle layık görüldüğü gecede Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e, ‘2017 – 2018 Üstün Meslek Hizmet Ödülü’ verildi. Başkan Genç’e ödülünü Rotary geçmiş dönem guvernörü Özcan Albak ve Sarıyer Rotary Başkanı Behiye Dabakoğlu takdim etti.

YAŞAMIN HER ALANINA DOKUNUYORUZ

Törende konuşan Belediye Başkanı Şükrü Genç, hedeflerinin insan ve insan odaklı projeler olduğunu söyledi. İlçeye yeni projeleri kazandırmak için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Genç, “Sarıyer’de yaşamın her alanına dokunuyoruz. Birlikte bir bileşke kuvveti yaratarak tüm engelleri aşıyoruz” dedi. Gecede ayrıca Mimar – Sanatçı Sabrina Fresko ve Bir Dileğim Var Derneği Başkanı Oyuncu Alper Türedi de ‘Üstün Meslek Hizmet Ödülü’nü aldı.