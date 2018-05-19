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  4. 19 Mayıs 2018 12:59

Başkan Genç'ten 19 Mayıs mesajı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir mesaj yayınladı.

Başkan Genç'ten 19 Mayıs mesajı
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Bu topraklardan emperyalist işgalcileri kovarak kurduğumuz Cumhuriyet ile bağımsız bir devlet olarak yaşamamızın temelinin atıldığı, ulusal kurtuluş mücadelemizin ilk meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs 1919'u minnetle anıyoruz. Yüce Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Samsun'a ayak bastığı andan itibaren ateşlediği bağımsızlık meşalesini hiç söndürmemeye olan kararlılığımızı her 19 Mayıs'ta bir kez daha vurgulamak, bir kez daha haykırmak gerekir.  Gururla ve coşku ile kutlayacağımız nice "ATATÜRK' ü Anma Gençlik ve Spor Bayramları" diliyorum.  

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