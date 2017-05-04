Başkan Hazinedar, Ahmet İsyan'ı son yolculuğuna uğurladı

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte 1 Mayıs’ta hayatını kaybeden Eski İBB Başkanı Ahmet İsvan’ın cenaze törenine katıldı. Törende konuşan Başkan Hazinedar, ‘’ Ahmet İsvan, İstanbul’un kimliğini değiştiren çok değerli bir siyasetçi ve belediye başkanıydı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun dedi.’’

1 Mayıs’ta hayatını kaybeden Eski İBB Başkanı Ahmet İsvan’ın cenazesi Levent Camii’de düzenlenen törenle uğurlandı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar ve çok sayıda CHP’li vekil de katıldı. 94 yaşında hayatını kaybeden İsvan, 1973-1977 yılları arasında İstanbul Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

Cenaze töreni sonrası konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar,’’ Ahmet İsvan 1973-77 yılları arasında İstanbul Belediye Başkanlığı yapmış çok değerli bir büyüğümüz ve ağabeyimizdi. İstanbul onun belediye başkanlığı yaptığı dönemde kimlik değiştirmeye başlamıştı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. ‘’ dedi.