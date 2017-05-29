Başkan Hazinedar şampiyonluk kutlamalarına katıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. Haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşan Beşiktaş bitime bir hafta kala 15. şampiyonluğunu ilan etti. Semtin takımına yine en büyük desteği Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar verdi. Başkan Hazinedar iki ses aracı ve belediye personeliyle birlikte şampiyonluğu tüm Beşiktaş'ta taraftarlarla birlikte kutlarken 3'lü çektirmeyi de ihmal etmedi.

Şampiyonluk kutlamalarında açıklamalarda bulunan Başkan Hazinedar, "Beşiktaş’ımızın 15. Şampiyonluğu ve 3. Yıldızı semtimize, kulübümüze ve taraftarlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Semtimizin takımına belediye olarak her daim destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.