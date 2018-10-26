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  4. 26 Ekim 2018 12:23

Başkan Kılıç hayvanseverlerle buluştu

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepeli hayvanseverlerle bir araya geldi.

Başkan Kılıç hayvanseverlerle buluştu
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Maltepe’de her kesimden vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, hayvanseverlerle buluştu. İlçenin her köşesinden onlarca hayvanseverin buluştuğu toplantıda, Maltepe’de hayvanlar için yapılan çalışmaların yanı sıra ihtiyaçlar ve gelecek dönemde yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Kılıç, “Maltepe sınırları içerisindeki her canlının yaşam hakkı, bizim kırmızı çizgimizdir. Özellikle sokak hayvanları için Veteriner Müdürlüğümüz ve kliniğimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Hem yaz sıcağında, hem de çetin kış koşullarında hayvan dostlarımızın yeme, içme barınma gibi yaşamsal tüm koşullarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla veteriner kliniğimizi, sadece Anadolu Yakası’nın değil, tüm İstanbul’un bir numarası yaptık. Ben de sizler gibi bir hayvanseverim. Belediyemizin bir Nazlı kedisi var. Ben onu yolda bulduğumda hayatta kalmaya çalışan minik bir yavruydu. Şimdi belediyemizin vazgeçilmezi oldu. Burada toplumsal duyarlılık çok önemli. Bizler birbirimizle konuşup anlaşabilen canlılarız. Onlara sahip çıkmak, yardımcı olmak bizlerin elinde” diye konuştu.

HAYVANLAR İÇİN LABORATUVAR   

Hayvanseverlere teker teker mikrofon uzatan Kılıç, onların talep ve önerini dinledi. Hayvan laboratuvarı kurulması yönünde gelen talepler üzerine Başkan Kılıç, “Gelin el ele verelim. İlçemizdeki tüm hayvansever dostlarımızla bir dayanışma hareketi başlatalım. Karınca kararınca, kim ne destek verebiliyorsa birleştirelim. İlçemize hayvanlar için kan alımı yapan, röntgenlerini çekebilen bir laboratuvar kuralım” dedi.  
 

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