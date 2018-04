Başkan Kılıç’tan kadınlara okuma-yazma kursu müjdesi

Maltepe Belediyesi tarafından kadın girişimciliğe ve kadın istihdamına destek sunmak amacıyla açılan Maltepe Kadın Girişimcilik Mutfağı’nda gerçekleştirilen kahvaltıda Başkan Kılıç, Başıbüyük mahallesinden yüzlerce kadına 4 yıllık hizmetlerini anlatırken, toplantıya katılan kadınların talep ve sorunlarını da dinledi. Aday olduğunda 18 mahalleye kreş sözü verdiğini, seçildikten sonra ilk kreşi Başıbüyük mahallesinde hizmete açtıklarını ifade eden Kılıç, “Hem çocuklarımızın ilk eğitiminde yanlarında oluyor, hem de kadınların sosyal hayata daha çok katılmasına, iş bulup çalışarak, ekonomik özgürlüğünü kazanmasına destek oluyoruz. Bugüne kadar 12 mahallemizde kreşlerimizi tamamladık. 4 yıl önce göreve geldiğimde ilk kreşimizi Başıbüyük mahallemizde hizmete açmıştım. Yıl sonunda 18 mahallemizin tümünde kreşlerimizi tamamlamış olacağız” diye konuştu.

“DEDİKODULARA KULAK ASMAYIN”

Kentsel dönüşümle ilgili toplantıya katılan kadınların düşüncelerini alan Kılıç, “En fazla 5-6 katlı binalar istiyoruz” cevabı üzerine, “Biz de 4 yıldır bunun için mücadele ediyoruz. Sizleri yan komşunuzdan, sokağınızdan, mahallenizden koparan, 14-15 katlı binalarla müteahhitlere rant kapısı olacak bir dönüşüme kapımızı kapattık. Mahallede bir takım dedikodularla sizleri kandırmaya, provokasyon yapmaya çalışanlar var. Bizlerden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Maltepe Belediye Meclisi olarak, oy birliği ile imar planlarımızı onayladık. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde sayın Mevlüt Uysal’ın imzasını bekliyor. İBB’de de kabul edilince, imar planları tamamlanmış olacak. Böylece, tapularınızı da dağıtmak için önümüzde hiçbir engel kalmayacak” dedi.

OKUMA, YAZMA KURSU MÜJDESİ

Vatandaşların taleplerini de tek tek not alan Kılıç, okuma yazma bilmeyen insanların olduğu, bu konuda bir adım atılması gerektiğinin vurgulanması üzerine, şunları söyledi: “Gerekeni yapmaya hazırım. Komşularınıza ulaşın, tanıdıklarınızla konuşun, bir araya gelin, bize ulaşın hemen mahallede bir okuma-yazma kursu başlatalım.”

Mahalledeki camilere destek isteyen bir kadının da ricasını geri çevirmeyen Kılıç, ”Ben her sabah camilerimize gidiyor, orada cami cemaatiyle görüşüyor, taleplerini alıyorum. Oralar bizim ibadet evlerimiz. Maltepe’deki tüm ibadethanelerimize bakım, onarımdan temizliğine kadar her türlü desteği sunuyoruz. Başıbüyük mahallesindeki camilerimizde de ekiplerimiz gereken tüm çalışmayı yapacak, ihtiyaçları giderecektir” diye konuştu. Kılıç ayrıca, her yıl olduğu gibi bu yaz da, sadece kadınların katılacağı boğaz turu düzenleyeceklerinin de müjdesini verdi.