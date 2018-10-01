Başkan Kılıç’tan meclis üyelerine plan teşekkürü

Maltepe Belediyesi’nin ekim ayı olağan toplantıları başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinin 40 yıldır çözüm bekleyen imar planlarının, geçtiğimiz ay İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildiğini kaydetti. Planların kabul edilmesinde emeği geçen mahalle muhtarları, mahalle sakinleri, sivil toplum örgütleri, Maltepe Belediyesi çalışanları olmak üzere herkese ayrı ayrı şükranlarını sunan Kılıç, “Hem burada yüce meclisimizde, hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ortak mutabakat sağlanarak, oy birliğiyle bu planların geçmesinin bizim için ayrıca önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, çalışanlarına ve komisyonlarına ayrıca teşekkürü borç biliyorum” diye konuştu.

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Meclis üyelerini eylül ayında yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendiren Kılıç, insanlık tarihinin karanlık sayfalarından biri olan Kerbela olaylarının yıldönümünde, Yas-ı Matem ayında 12 gün boyunca sofraların kurulduğunu, oruçların tutulduğunu belirterek, “Geleneksel hale getirdiğimiz gibi Maltepe’nin çeşitli mahallelerinde aşurelerimizi pişirerek halkımızı davet ettik. Allah tutulan oruçları, yapılan duaları kabul etsin” şeklinde konuştu. Kılıç, yeni eğitim- öğretim yılında da, 4 yıldır devam eden öğrencilere yönelik ücretsiz taşıma hizmetini sürdüreceklerini belirterek, “Öğrenci ve ailelerine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.