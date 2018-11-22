Başkan Toprak'tan anlamlı ziyaret

Başkan Benli okul ziyaretinde başarılı olan gençlerle bir araya gelerek; evlatlarımız bizim geleceğimiz onların oluşturduğu bu temel de onlara yardımcı olan değerli Öğretmenlerime de teşekkürlerimi sunuyorum ve bu başarının gururu hepimizin, tüm Avcılar’ın dedi. Başkan Benli öğrencilere Çam ağacı hediye ederek bu ağaçların sizler gibi sağlam temeller, sağlam topraklar içinde yetişmesi ve doğaya yararlı olmasını diledi.

Başkan Benli ardından Öğretmenler odasını ziyaret ederek okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, Mustafa Kemal Atatürk’e Baş Öğretmenliğin verildiği 90.yılında Avcılar Belediyesi Gençlik Merkezi açılışı ve önünde bulunan Atatürk’ün ilk öğretmeni Şemsi Efendi’nin heykelinin açılışına davet etti.