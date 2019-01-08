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  4. 08 Ocak 2019 12:34

Başkan Yaşar esnafla dertleşti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ayakkabı ve çanta üretimi yapan esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi.

Başkan Yaşar esnafla dertleşti
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Esnafın daralan ekonomi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını bildiğini söyleyen Yaşar, “Ben de hayata esnaf olarak 16 yaşında atıldım. Esnaflığın ne kadar zor olduğunu, bugün yaşadıkları sıkıntıları çok iyi biliyorum” dedi.

Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonunda gerçekleştirilen kahvaltıya Başkan Yaşar’ın yanı sıra Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Behiç Başar Bal, Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası Başkanı Durak Uygun ve yönetimi, çok sayıda esnaf ve sanatkâr ile STK temsilcisi katıldı.

“Esnaf ve sanatkarın en rahat olduğu ilçe Yenimahalle”

Öncelikle devletin her kademesinde israfın önüne geçerek, kaynakların verimli kullanılması gerektiğini ifade eden Başkan Yaşar, “Göreve geldiğim günden beri temel amacımız, kaynaklarımızı verimli kullanmak ve ilçe sakinlerine eşit hizmet götürmek üzerine kuruldu. Devletin yetkili kurumları ile ortak çalışmalar yürüterek, bu sıkıntılı süreci birlikte üreterek atlatmalıyız. Bu gün esnaf, sanayici ve üreticinin en rahat çalıştığı ilçe Yenimahalle’dir. Devletin tüm kurumları ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu uyum, ilçe sakinlerimize kaliteli ve zamanında hizmet olarak yansımaktadır. 10 yıldır Yenimahalle’de görev yapıyorum. Kin ve nefret duyguları yerine, barış, kardeşlik ve eşit yurttaşlık bilinciyle çalışıyoruz” dedi.

“Üretmeden tüketmekten vazgeçmeliyiz”

Türkiye’de üretimde kullanılan ham maddeleri yurt dışından ithal ederek, yaşanan sıkıntılı süreçten kurtulmanın imkânsız olduğunu belirten Yaşar, “Son dönemde ülke olarak sıkıntılı günler geçirmekteyiz. Esnaf ve sanatkâr, bu zor süreçten etkilenen kesimin başında gelmektedir. Türkiye’de üretebileceğimiz bir ürünü, sırf ucuz diye yurt dışından ithal ederek bu süreci atlatamayız. Sadece üreterek ve çalışarak ülkemizi kalkındırabiliriz. Yaşanan ekonomik daralmanın sonucunda işçi çıkarılması ve istihdam kısıtlamasına gidilmesi vatandaşın huzuru ve beraberliği açısından büyük sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olacaktır” dedi.

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