Başkan Yaşar’dan berberlere eşitlik çağrısı

Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu’nda gerçekleştirilen kahvaltıya Başkan Yaşar’ın yanı sıra, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara ve yönetimi, çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı.

“Esnaf ve sanatkarın yanındayız”

Göreve geldiği günden beri esnaflıktan gelen bir vatandaş olarak, her zaman esnafın ve sanatkarın yanında olarak, sıkıntılarının çözümü için mücadele edildiğinin altını çizen Başkan Yaşar “57 senedir Yenimahalle’de yaşıyorum. Bu ilçede esnaflık ve ticaret yaptım. İlçemizin hangi mahallesinde hangi esnafın ne gibi sıkıntıları var hepsini Yenimahalle’de yaşayarak öğrendim. Ticaretle uğraştığım dönemde kendi yaşadığım sıkıntıları ve zorlukları sizlere yaşatmamak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak projeler üretiyoruz. Her meslek grubunun ayrı sıkıntıları var. Yenimahalle Belediyesi, bu sorunların çözümü için esnaf odaları ile 10 yıldır uyum içerisinde çalışmaktadır. İlçemizde faaliyet gösteren birçok meslek gurubundan vatandaşımızın bir araya gelerek oluşturduğu esnaf odaları ile protokoller imzaladık. Bu sayede esnaflarımız sıkıntılarını bize iletiyor. Yasaların bize verdiği yetki çerçevesinde çözüm üretiyoruz” dedi.

“Eşit ve adil bir düzenleme yapılmalıdır”

Esnaf ve sanatkarların sıkıntılarını dinleyerek, soruları yanıtlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ülkemizin kalkınması ve ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşadığımız bu dönemde esnafımızın yanında olmak zorundayız. Berberler odasının ve esnaflarımızın bize ilettiği bir sorun da Pazar günleri tüm dükkanların kapalı olması gerektiği konusudur. İlçemizde bulunan bazı esnaflarımız, yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı Pazar günleri açık olmasını, bazıları da ağır çalışma şartları ve ailelerine zaman ayıramamaktan ötürü kapalı olmasını istiyor. Devletin yetkili birimleri, esnaf odaları ile ortak çalışma yürütmelidir. Öncelikle eşit ve adil bir sistem hayata geçirilmelidir. Alışveriş Merkezlerinde bulunan kuaförler haftanın yedi günü açık durumda iken, mahalle berberlerimizin Pazar günü hizmete kapalı olması ticaret hayatında olması gereken eşitlik kavramına uymamaktadır. Esnaflar, esnaf odaları ve devletin yetkili kurumları, ortak bir karar alınmalı ve bu karara göre hareket edilmelidir. Yenimahalle’de esnafın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yetki çerçevesi içerisinde elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Başkan Yaşar’a teşekkür

Düzenlenen kahvaltı aracılığı ile berberler ve sanatkarları bir araya getirdiği için duyduğu memnuniyeti dile getiren Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara “Yapmış olduğu ev sahipliği ve esnaf odamıza ve sanatkarlara vermiş olduğu destek için Başkan Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum. Yaşadığımız sıkıntıları dinliyor ve her zaman desteğini sunuyor. Kendisine yapacağı çalışmalar da başarılar diliyorum” dedi.