Bayramda Anadolu'da Mustafa Sarıgül fırtınası

Şişli Belediyesi'nde 3 dönem Başkanlık yapan CHP’li Mustafa Sarıgül, önümüzdeki yerel seçimde Şişli’de yeniden aday olacağını açıkladı.

Uzun zamandır Şişli’de yoğun bir çalışma yürüten ve Şişlili seçmenlerle biraraya gelen Mustafa Sarıgül, bu bayramı Anadolu’da geçirdi.

Mustafa Sarıgül, bu tercihini şöyle açıkladı:

"Şişli’de yaşayan insanlarımızın kökü Anadolu’da. Bu bayramı memleketinde geçiren hemşerilerim ile onların köyünde buluşup, büyüklerinin elini öpüp, hayır dualarını almak için yola çıktım."

Sarıgül, bayramda Sivas, Erzincan ve Trabzonu ziyaret ederek yaklaşık 40.000 vatandaşla bayramlaştı.

Sarıgül’ün konvoyunun önü geçtiği yerlerde sevgi gösterisi yapan vatandaşlar tarafından kesildi.

Sarıgül, Sivasta, 18 köyü ziyaret etti. Sarıgül sırasıyla, Çatalkaya, Karabalçık, Düğer, Asarcık, Gülpınar, Çaltılı, Gürlevik, Ilıca, Tavşanlı, Üzeyir, Çınarlı, Çakmak, Kıızılören, Kızılkazmaz, Eymir, Karlı ve Akpınar köylerini ziyaret etti.

Vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Sarıgül, Sivasta 25.000 kişi ile bayramlaştı.

Daha sonra memleketi Erzincan’a geçen Sarıgül, burada sevgi seli ile karşılandı. Köy köy dolaşıp, vatandaşla bayramlaşan Sarıgül, daha sonra da Trabzon’a geçti. Of, Maçka ve Uzungöl’ün 16 köyünü ziyaret eden Sarıgül, bu iki ilde de, yaklaşık 15.000 kişi ile bayramlaştı.

Böylece Sarıgül, bayramda 40.000 kişinin elini sıkarak, bir rekora imza attı.

Bu gezisinin kendisine büyük bir moral ve enerji verdiğini söyleyen Sarıgül, “ İnşallah Allah'ın izni, vatandaşlarımızın da tercihi ile, yerel seçimlerde Şişli’yi alacağız ve hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.“ dedi.