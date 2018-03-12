Baz istasyonunu böyle kutladılar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akçalı köyünde daha önce Droneile telefon görüşmeleri yapabilen vatandaşlar, bir GSM şirketinin köye baz istasyonu kurmasını halay çekerek kutladı.



İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyünde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi üzerine köylüler akıl almaz bir yöntem bulmuş ve drone yardımı ile yakınları ile görüşebilmişti. Köydeki bu durumun haber olması üzerine GSM operatörlerinden Turkcell harekete geçerek köye baz istasyonu kurmaya başladı. Baz istasyonunun son çalışmalarını izleyen köylüle, köye şebeke gelmesinin sevincini halay çekerek kutladı.

'Daha önce Dronecell ile bağlanıyorduk'

70 hane ve 800 nüfuslu Akçalı köyü sakinlerinden Ali Yücel Kaya, daha önce 'Dronecell' adını verdiği drone vasıtasıyla köylülerin şebekeye bağlandığını hatırlatarak, "Eskiden benim dronum vardı. Köy meydanında toplanıp günde bir defa havaya kaldırarak köylülerin telefon konuşmasını sağlıyordum. Bu durum haber olunca Turkcell yetkilileri köye gelerek baz istasyonu kurmaya başladı. Köylüler olarak çok mutluyuz. Artık herkes kendi evinde oturup rahatlıkla telefon konuşabilecek" dedi.

'Köy halkının en büyük hasreti giderildi'

Köy halkının büyük bir sıkıntısının giderildiğini belirten Köy Muhtarı İsmet Arslan ise, "Köye şebeke santralini kurdular. Köy sakinleri olarak bu telefon hasretinin giderilmesinden memnunuz. Artık yüksek tepelere çıkmaktan kurtulduk. Evlerimizde uzanarak telefonla sevdiklerimizle konuşabileceğiz. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Şebeke halayı çekiyoruz'

Köye şebeke gelmesini halay çekerek kutlayan vatandaşlardan Cemil Ateş de, "Uzun bir zamandır mağduriyet yaşıyorduk ve iletişim ağımız yoktu. Çocuklarımızın hepsi dışardaydı. Onlarla konuşamıyor, görüşemiyorduk. Günümüzün büyük bir kısmı köyün yüksek tepelerinde geçiyordu. Şimdi ise köye baz istasyonu kuruldu. Biz de köylüler olarak bu güzel hizmeti halay çekerek kutlamak istedik. Köyümüze gelen her hizmet için halay çekiyoruz" dedi.

'Bu gün şebeke vereceğiz'

Köye baz istasyonu kuran Turkcell çalışanlarından Taner Eskici de, "Daha önce haberlerde izlediğimiz bir görüntüde yıllardır burada şebeke probleminin yaşandığı söylendi. Biz de o an başka bir bölgede çalışma yapıyorduk. Bize yetkililerimiz tarafından bu işin acil olduğu söylendi. Biz de iki gündür buradayız. Zor şartlarda betonun dökümünü yaptık. Konteyner getirdik. Şimdi son çalışmalarımızı yapıp, bu gün vericileri aktif hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

