Bazı illerde seçim sonuçları belli oldu ! İşte kazanan adaylar

Türkiye yerel yöneticileri belirlemek için bugün sandık başına gitti. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçildi. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre bazı illerde kazanan adaylar belli oldu.



İŞTE O İLLER VE KAZANAN ADAYLAR



Bitlis Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.

Artvin Belediye Başkanlığını, CHP adayı Demirhan Elçin kazandı.

Kilis Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut kazandı.

Sivas Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Hilmi Bilgin kazandı.

Rize Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Rahmi Metin kazandı.

Bilecik Belediye Başkanlığını, CHP adayı Selim Şahin kazandı.

Niğde Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Emrah Özdemir kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı.

Tokat Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Eyüp Eroğlu kazandı.

Şırnak Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mehmet Yarka kazandı.

Ardahan Belediye Başkanlığını, CHP adayı Faruk Demir kazandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Selahattin Gürkan kazandı.

Burdur Belediye Başkanlığını, CHP adayı Ali Orkun Ercengiz kazandı.

Bingöl Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.

Giresun Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu kazandı.

Ordu Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Hilmi Güler kazandı.

Sinop Belediye Başkanlığını, CHP adayı Barış Ayhan kazandı.

Çorum Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Rasim Arı kazandı.

Siirt Belediye Başkanlığını, HDP adayı Berivan Helen Işık kazandı

Karabük Belediye Başkanlığını, MHP adayı Rafet Vergili kazandı.

Erzincan Belediye Başkanlığını, MHP adayı Bekir Aksun kazandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mehmet Zeybek kazandı.

Osmaniye Belediye Başkanlığını, MHP adayı Kadir Kara kazandı.

Çanakkale Belediye Başkanlığını, CHP adayı Ülgür Gökhan kazandı.

Kırşehir Belediye Başkanlığını, CHP adayı Selahattin Ekicioğlu kazand.

Düzce Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Faruk Özlü kazandı.

Ağrı Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Savcı Sayan kazandı.



Iğdır Belediye Başkanlığını, MHP adayı İsa Yaşar Tezel kazandı.

Karaman Belediye Başkanlığını, MHP adayı Savaş Kalaycı kazandı.

Kayseri Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç kazandı.

Kırıkkale Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mehmet Saygılı kazandı.

Hakkari Belediye Başkanlığını, HDP adayı Cihan Karaman kazandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Hayrettin Güngör kazandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler kazandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti Zeynel Abidin Beyazgül kazandı.

Aksaray Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Evren Dinçer kazandı.

Tunceli Belediye Başkanlığını, TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını, HDP adayı Ahmet Türk kazandı.

Bartın Belediye Başkanlığını, MHP adayı Cemal Akın kazandı.

Kastamonu Belediye Başkanlığını, MHP adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu kazandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mustafa Demir kazandı.

Adıyaman Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Süleyman Kılınç kazandı.

Amasya Belediye Başkanlığını, MHP'nin adayı Mehmet Sarı kazandı.

Batman Belediye Başkanlığını, HDP adayı Mehmet Demir kazandı.

Zonguldak Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Ömer Selim Alan kazandı.

Bolu Belediye Başkanlığını, CHP adayı Tanju Özcan kazandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Murat Zorluoğlu kazandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını, HDP adayı Adnan Selçuk Mızraklı kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını, CHP adayı Osman Gürün kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını, MHP adayı Cengiz Ergün kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını, CHP adayı Muhittin Böcek kazandı.

Edirne Belediye Başkanlığını, CHP adayı Recep Gürkan kazandı.

Uşak Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mehmet Çakın kazandı.

Bayburt Belediye Başkanlığını, MHP adayı Hükmü Pekmezci kazandı.