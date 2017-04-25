BBP'de 7 ilçe başkanı istifa etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Muğla İl Başkanı Harun Akın ve yönetimi kurulu üyeleri, Genel Merkez tarafından görevlerinden alındı. Partinin Muğla'daki 7 ilçe başkanı da Akın'ın görevden alınmasına tepki göstererek görevlerinden istifa etti.

Akın ve yönetiminin, referandumda partinin 'evet' yönündeki kararına katılmayacağını açıklamaları nedeniyle görevden alındıkları belirtildi.



BBP Muğla İl Başkanı Harun Akın ve yönetimi kurulu üyelerinin görevden alınmasının ardından 7 ilçe başkanı da tepki olarak görevlerini bıraktı. Yaşanan bu gelişmenin ardından BBP'nin Menteşe İlçe Başkanı Veli Akgüç, Bodrum İlçe Başkanı Mustafa Kıroğlu, Dalaman İlçe Başkanı Recep Bozkurt, Fethiye İlçe Başkanı Cumali Emeç, Seydikemer İlçe Başkanı Durmuş Korkmazoğlu, Ortaca İlçe Başkanı Seyhun Şanlı ve Milas İlçe Başkanı Erol Aktay, 'Zulüm Azrail olsa biz hep hakkı tutacağız' başlığıyla ortak yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:



"Ülkemizin 16 Nisan tarihinde yapmış olduğu referandum öncesi genel merkezimizin almış olduğu kararın aksine Büyük Birlik Partisi Muğla İl Teşkilatı ve ilçe teşkilatları olarak 'hayır' dediğimizi gerekçeleriyle birlikte sizlerle paylaşmıştık. Almış olduğumuz bu karara istinaden 20 Nisan tarihinde genel merkezimizin bizler tarafından hiçbir anlamı ve hükmü olmayan bir kararla bugüne kadar davasından, duruşundan asla taviz vermeyen, büyük bir özveriyle şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun çizgisinden ve ayak izlerinden sapmadan helal siyaset yapan, Muğla'da davamıza ve bize liderlik yapan İl Başkanımız Harun Akın ve Muğla yönetiminin görevden alındığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. İlimizde davanın ve hareketin maddi, manevi yükünü omuzlayan il başkanımızı satmak bizlere yakışmayacağından ve genel merkez yöneticilerimizle yol yürüyemeyeceğimizi anladığımızdan, onları kişisel ikbal ve istikballeri, kendilerini yasladıkları güçle vicdanlarıyla baş başa bırakarak, inanmadığımız insanlarla kalabalıklarla yürüyeceğimize yolda dava arkadaşlarımızla güçlünün değil hakkın yanında yolumuza devam edeceğimizden ilçe başkanları olarak bizlerde görevlerimizden istifa ediyoruz. Sanmasınlar ki bulundukları makam ve mevkiler kendilerine bakidir ve o makam şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun makamıdır. Mevlam neylerse güzel eylermiş diyerek bizler yine yılmadan usanmadan şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun Alperenler'i olarak her platformda ve mecrada onun yolundan yürümeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz."