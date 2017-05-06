Belediye araçları böyle hizmete alındı

Yalvaç Belediyesi tarafından alınan binek araç, kamyonet, kamyon, süpürge aracı, iş makinesi, kazıcı ve itfaiye araçlarından oluşan 27 aracın tanıtımı ve hizmete alımı dolayısıyla dün tören düzenlendi. Hıdırellez kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törende ilk olarak cuma namazı öncesi Devlethan Camii'nde mevlit okutuldu. Namaz çıkışı tüm araçlar Çınar Bulvarı'nda konvoy halinde belediye hizmet binası önüne geldi.

YOL ÜZERİNDE KURBAN EDİLDİLER

Burada araçlar için kurban kesimi yapıldı. Kamyonete yüklenerek getirilen her biri yaklaşık 300 kiloluk 2 büyükbaş hayvan, iple ayaklarından kepçeye bağlandıktan sonra çekilerek aşağı indirildi. Ardından askıya alınan hayvanlar, İlçe Müftüsü Abdülkadir Çakıl'ın duası ve tekbirler eşliğinde sırayla kurban edildi. Hayvanların kesilme anını törene katılan kalabalık izledi. Bazıları olan biteni cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Kurban kesimi sonrası bir işçinin eline sürdüğü kanı Belediye Başkanı MHP'li Halil Hilmi Tütüncü'nün alnına ve yeni araçlara sürmesiyle kaza ve belaların def edilmesi temenni edildi. Araçlar daha sonra konvoy halinde şehir turu attı. Belediye tarafından yenilenen akaryakıt istasyonunun açılışıyla tören sona erdi.