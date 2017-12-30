Belediye ekipleri yılbaşı öncesi göz açtırmadı

Halkın sağlığını korumak ve yılbaşı gecesinin Maltepe’de huzurla geçmesini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştıran Maltepe Belediyesi ekipleri, 62 işyerini denetledi. Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan denetimlerde, eksiklikleri bulunan eğlence yerleri ve içkili restoranlar uyarıldı. Mutfakların hijyen ve temizliği, firmalara ait belgeler, vatandaşlara karşı davranış biçimleri, gıdaların son kullanma tarihleri ve saklanma koşulları gibi birçok noktada yapılan ve Beşçeşmeler ile başlayan denetimler, yılbaşı gecesi de sürecek.