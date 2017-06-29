Belediye havuzları ücretsiz yaptı !

Hava sıcaklığının gölgede 46 derece olduğu Şanlıurfa’da, Büyükşehir Belediyesi, işlettiği havuzları ücretsiz yaptı. Bunun üzerine vatandaşlar havuzlara akın etti.

Çöl sıcakları etkisi altında bulunan Şanlıurfada termometreler gölgede 45 derecenin üzerine çıktı. Gündüz saatlerinde etkili olan sıcaklardan korunmaya çalışanlar gölgeliklere, parklardaki ağaç diplerine, camilere akın etti. Gölgelerde yer bulan yaşlılar genellikle uyumayı tercih ederken, bir kısım ise gölgelikte zaman geçiriyor. Kent merkezinde kalan çocuklar süs havuzları ve belediye havuzlarını tercih ederken kırsalda yaşayan çocuklar ise, Türkiyenin en uzun sulama kanalı bulunan DSİye ait kanallarda yüzerek serinlemeye çalışıyor. Uğurlu Mahallesinden geçen DSİye ait sulama kanalında tehlikeye aldırış etmeyen yüzen çocuklar, "Hava çok sıcak, tarlada çalıştıktan sonra bu kanallara girerek serinlemeye çalışıyoruz" dedi.

HAVUZLAR ÜCRETSİZ

Sıcakların başlamasıyla birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 3 ay boyunca belediyeye ait 18 yüzme havuzunun ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Sulama kanallarındaki boğulma vakalarının önüne geçmek için kentin 18 bölgesinde yüzme havuzları yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, vatandaşların sulama kanallarından uzak durmaları konusunda uyararak şunları söyledi:

"Gençlerimizin, çocuklarımızın sulama kanaletlerinde yüzmelerini istemiyoruz. Bunun için gerekli önlemler alınmasına rağmen halen birçok vatandaşımız bu kanallarda yüzmeyi tercih ediyor. Belediye olarak gençlerimizin, çocuklarımızın bu kanallarda boğulmasını istemiyoruz. Onun için yaz dönemi boyunca bütün havuzlarımızı ücretsiz hale getirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu havuzlarımızda uzman hocalar nezaretinde kurs veriyoruz ve tekniğini de vermiş olacağız. Artık kanaletlerden ve göletlerden boğulma olaylarının ortadan kalkması lazım. Şanlıurfa çok sıcak ve insan nefes alamıyor. Fakat imkanlar gelişti 18 yüzme havuzu Şanlıurfalı halkımızın hizmetindedir."

Siverek’te sıcaklıkta havuz kuyruğu

Siverek İlçesinde, etkisini gösteren sıcak havada gençler ve çocuklar belediyenin ücretsiz yüzme havuzuna akın etti. Termometrelerin 55 dereceyi gösterdiği ilçede vatandaşlar park ve yeşil alanları tercih ederken, sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar ise Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir belediyesine ait Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’na akın etti.