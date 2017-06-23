Belediyede erken bayramlaşma

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi personelle bayramlaşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Her zaman bir kardeşiniz, ağabeyiniz ve yoldaşınız olarak her zaman ve özellikle ihtiyacınız olduğunda yanınızdayım. Hepinizin bayramını kutluyor, saygı ve sevgi sunuyorum. Hepimizin Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başkan Yardımcılarıyla birlikte, belediye ana hizmet binasında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Bütün personelin elini tek tek sıkarak bayramlaşan Kılıç, “Elinizden geldiğince, vatandaşlarımıza destek vererek, bu belediye çatısı altında dostane bir biçimde çalışmalarını sürdürüyorsunuz. Çok daha güzel şeyler olacak biliyorum. Ayrıca bir aile olduğumuzu bilmenizi ve birbirimize destek olduğumuzu görmenin de mutluluğunu yaşadığımı belirtmek istiyorum. Bir yıl içinde olur ya bilmeden kalbini kırdıklarımız olabilir, gönlünüzü alalım, helalleşelim” dedi.

KILIÇ’TAN EMEK VURGUSU

Bütün çalışanlarının emeklerine saygı duyup sahiplendiğini ifade eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu belediye ayaktaysa sizlerin sayesinde ayakta. Bu kervana yeni katılan arkadaşlarımız da daha fazla çalışmalılar, daha fazla efor sarf etmeliler ki, belediye gelişsin. Bu duygularla mübarek Ramazan Bayramı’nızı kutluyorum. Cenabı Allah sevdiklerinizle sizlere sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar nasip etsin. Her zaman bir kardeşiniz, ağabeyiniz ve yoldaşınız olarak her zaman ve özellikle ihtiyacınız olduğunda yanınızdayım. Hepimizin Allah yar ve yardımcısı olsun.”