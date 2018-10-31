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  4. 31 Ekim 2018 10:56

Belediyede yolsuzluk skandalı ! Çok sayıda gözaltı var

Antalya'nın Kemer Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Belediyede yolsuzluk skandalı ! Çok sayıda gözaltı var
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Antalya’nın Kemer İlçesi’nde kurulan turizm pazar tezgahı tahsisi yapılan kişilere ait borçların silinmesine karıştıkları iddiasına yönelik düzenlenen operasyonda 19’u Kemer Belediyesi Personeli 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemer Belediyesi’nde aralarında birim müdürleri ile pazarcı esnafının da bulunduğu kişilerin 2014 ile 2017 yılları arasında turizm pazarı tezgahı tahsisi yapılan kişilere ait borçların silinmesine karıştıkları bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Kemer Belediyesi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılan Vergi tahakkuk veri girişlerinin yapıldığı program üzerinde kişilere ait borçları silerek kendilerine ve vergi mükelleflerine haksız kazanç sağlayan 20 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Antalya İl Merkezi ve Kemer ilçesinde suça karıştığı tespit edilen 19’u Kemer Belediyesi personeli, 1’i pazarcı 20 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında, “T.C.K 220 kapsamında; Rüşvet- Nitelikli Dolandırıcılık- Zimmet- Resmi Belgede Sahtecilik, Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme,” suçlarından soruşturma başlatıldı. 

İHA

antalya , kemer belediyesi , yolsuzluk
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