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  4. 13 Aralık 2017 16:34

Belediyenin kreş ve ücretsiz servislerine toplumsal duyarlılık ödülü

Maltepe Belediyesi, evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002’de hayatını kaybeden tarihçi-yazar Necip Hablemitoğlu anısına verilen, “Toplumsal Duyarlılık” ödülüne layık görüldü.

Belediyenin kreş ve ücretsiz servislerine toplumsal duyarlılık ödülü
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Maltepe Belediyesi, kadınların sosyal yaşama dahil olabilmesi için açmış olduğu  gündüz ve gece kreşleri, öğrencilerin okullarına güvenli biçimde ulaşmasını sağlayacak ücretsiz servis hizmetleri, özel gereksinime ihtiyacı olanların ve ailelerinin yaşama olan bağlılıklarını kuvvetlendirecek çalışmalarıyla sosyal belediyeciliğin en önemli örneklerinden birini oluşturmaları ve farklı inanç ve değerlere sahip yurttaşların bir arada huzurla yaşayabilmelerini sağlayacak çalışmaları nedeniyle, tarihçi-yazar Necip Hablemitoğlu anısına verilen Toplumsal Duyarlılık Ödülüne layık görüldü. Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü tarafından verilecek ödüller için 15 Aralık Cuma günü Sahne Ankara’da, saat 19.30’da bir tören düzenlenecek.

Bu yıl Maltepe Belediyesi’nin de layık görüldüğü ödülü paylaşan diğer isim ve kurumlar ise şunlar; Yalın Alpay, Melis Alphan, Turgut Kazan, Yaşar Seyman, Alev Sungur, Hasan Ali Toptaş, Dostlar Tiyatrosu. 
 

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