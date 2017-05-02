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  1. 02 Mayıs 2017 19:01

Belediyeye ''FG'' plakalı şoku

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kiraladığı otomobillerde bazı araçların plakalarının ''FG'' olması nedeniyle araçlar otoparka çekildi.

Belediyeye ''FG'' plakalı şoku
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir firmadan kiraladığı araçların plakalarının FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in isminin baş harfleri olması sorun oldu. 'FG' plakalarının değiştirilmesi için araçlar otoparka çekildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet aracı alımı için ihale açtı. Bir araç kiralama firması ihaleyi kazanırken, otomobillerin plakası dikkat çekti. FG plakalı araçların FETÖ/PDY elebaşının adı ve soyadını çağrıştırması sorun yarattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi araçların henüz kabulünü yapmazken, araçların plakasının değiştirilmesini istedi. Kapılarında belediyeye ve resmi hizmete ait olduğunu belirten yazıların olduğu, FG plakalı otomobiller bunun üzerine İzmit'te İnterteks Fuarı'nın otoparkına çekildi. Onlarca araç otoparkta plakalarının değişimi için beklemeye alındı.

fg , fetullah gülen , belediye , plaka