Beşiktaş-Adalar vapur seferleri komple iptal edildi

Yaz aylarında ‘Kabataş Martı Projesi’nin başlaması üzerine Adalar-Kabataş vapur hattı iptal edilmiş, yerine Beşiktaş-Adalar vapur hattı açılmıştı. İstanbul Şehir Hatları, bugünden itibaren kış boyunca Beşiktaş-Adalar vapur hattının da yapılmayacağını duyurdu.

Yurttaşlar, İstanbul Şehir Hatları’nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya tepki yağdırdı. @ibbbeyazmasa hesabına “Her şey para değil, hizmet esas olmalı” mesajları atıldı. Şikayetlerin işleme alındığı duyuruldu.

Adalar Savunması'ndan Ömer Süvari, seferlerin ‘az yolcu olması ve gelir getirmemesi’ gerekçesiyle iptal edildiğini belirterek, “Yaz aylarında milyonlarca insanı Adalar'a taşıyan ve büyük gelir elde eden Şehir Hatları işletmesi, iş kışın da Adalar'da yaşayanların ihtiyaçlarına gelince kamu çıkarı, vatandaşın ihtiyaçları gibi konuları gözardı ediyor ve ulaşım hakkını yok sayıyor” dedi.

‘İPTAL KARARI DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ’

Süvari, günde 4 kez motorlarla yapılan bu seferlerin iptal edilmesinin Adalılar açısından şaşkınlıkla karşılandığını belirterek, “Rant için, kar için, tasarruf için, kar etmediği gerekçesiyle Adalar halkının ulaşım hakkı gasp edilemez” açıklamasını yaptı. “Sefer saatlerini Adalılar'a danışmadan belirleyen, en küçük bir hava muhalefetinde seferleri iptal etmekten çekinmeyen, bugüne kadar toplanan binlerce imzalı dilekçeleri ve talepleri yoksayan UKOME ve Şehir Hatları İşletmesi tekrar büyük bir yanlışa imza atıyor” diyen Süvari, iptal uygulamasını derhal geri çekilmesini belirtti.

