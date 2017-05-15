Beşiktaş Belediyesi Gençlik Festivali başlıyor !

Bu sene 3.sü gerçekleşecek olan festival 4 gün boyunca birbirinden renkli ve ünlü isimlerin katılacağı konserler, sürprizler ve etkinliklerle devam edecek.

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs’ta başta gençler, Beşiktaşlılar ve tüm İstanbul için oldukça renkli bir etkinlik programı hazırladı.

4 GÜN BOYUNCA GENÇLERE COŞACAK

19 Mayıs, Beşiktaş için özel bir önem taşıyor. Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs 1919 günü Bandırma vapuruna binmek üzere Beşiktaş İskelesi’nden yola çıktığı için Milli Mücadele ateşinin yakıldığı ilk nokta Beşiktaş’tır. Bu nedenle Beşiktaş Belediyesi olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını bu sene 3’üncüsü düzenlenen “Beşiktaş Gençlik Festivali” ile kutluyoruz.

16 MAYIS’TA(YARIN) MEŞALELERLE İLK ADIM YÜRÜYÜŞÜ!

Bu sene 3’üncüsü düzenlenecek olan Beşiktaş Gençlik Festivali, 16 Mayıs Salı günü “İlk Adım Yürüyüşü” ile başlayacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün Beşiktaş'tan milli mücadele için ilk adımı attığı noktaya gerçekleştirilecek olan yürüyüş, 19.30’da Akaretler’den başlayacak. Yüzlerce kişinin gerçekleştireceği yürüyüşün ardından saat 21.00’de Barbaros Meydanı’nda Can Bonomo konseriyle festival coşkusu başlayacak…

BARBAROS MEYDANI’NDA KONSERLER…

17 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00’de “Adamlar”, 18 Mayıs Perşembe günü yine saat 21.00’de Mabel Matiz, Beşiktaş Gençlik Festivali kapsamında sahnede olacak. Konser alanı ise Barbaros Meydanı…

19 MAYIS’TA "COLOUR UP" KOŞUSU! İSTANBUL RENGARENK OLACAK



Beşiktaş Belediyesi’nin Gençlik Festivali kapsamında düzenlediği “Colour Up” koşusu, bu yıl yine renkli görüntülere sahne olacak. 19 Mayıs Cuma günü saat 17.00’de Bebek girişinden başlayacak olan rengârenk koşuda on binlerce genç boyaların içine girerek adeta gökkuşağını andıracak. Kuruçeşme’de sona erecek olan koşunun ardından müzik eşliğinde “Colour” gösterileri gençlere coşkulu anlar yaşatacak. Saat 18.00’den sonra ise Kuruçeşme’deki sahne gösterileri ve konserler ile Beşiktaş Gençlik Festivali sona erecek. 19 Mayıs günü festival kapsamında sahnede olacak isimler ve müzik grupları ise; DJ Mahmut Orhan, Piiz, Gece Yolcuları, Pinhani ve Redd…