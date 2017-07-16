Beşiktaş Belediyesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Anıtı

Anıtın temelini atan Başkan Hazinedar; "Anıtın, yüksekliği bir tarafta İstanbul Fethi'nin tarihi olan 1453 yılına atıf olacak şekilde 14 metre 53 santimetre, diğer tarafta ise Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun tarihi olan 1923'e atıf olacak şekilde 19 metre 23 santimetre olarak yapılacak" dedi.

Beşiktaş Ortabayır Sokak'ta inşa edilecek olan 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın temel atma törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar ile Beşiktaş'ın mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde 249 şehide Allah'tan rahmet diledi. 15 Temmuz'da Türkiye'ye karşı yapılan hain saldırının gayri milli ve dışarıdan olduğunun bilinmesinin zorunluluğuna dikkat çeken Hazinedar, "Hep birlikte el ele vererek devletimizi ele geçirmeye, diz çöktürmeye çalışan FETÖ terör örgütüne ve herkese karşı mücadele etmek zorundayız. Bu nedenle Beşiktaş'ta, bu demokrasi destanını unutturmamak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne hakim olan bu noktada eşsiz bir anıt yapmaya karar verdik" diye konuştu.

"249 ŞEHİDİN ADI OLACAK"

Açılışının önümüzdeki 29 Ekim'de yapılacağı bilgisi paylaşan Başkan Hazinedar, inşa edilecek 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın fiziki özellikleriyle ilgili şunları söyledi: "Heykel formunun altındaki mermer kaidenin üç yüzünde 15 Temmuz şehitlerinin adları yer alacak. Anıtın, yüksekliği bir tarafta İstanbul Fethi'nin tarihi olan 1453 yılına atıf olacak şekilde 14 metre 53 santimetre, diğer tarafta ise Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun tarihi olan 1923'e atıf olacak şekilde 19 metre 23 santimetre olarak yapılacak. Heykelde bulunacak olan iki el, insanoğlunun topraktan gökyüzüne yükselen uhrevi yolculuğunu bizlere hatırlatacak"

Edilen duaların ardından Başkan Hazinedar kurdeleyi keserek, kaidesinin konulacağı yere anıtın temeli atıldı.

Bir diğer etkinlikte ise Beşiktaş Belediyesi ve Ortaköy Spor Kulübü tarafından Beşiktaş'taki Levent Spor Tesisleri'nde, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir futbol müsabakası düzenlendi. Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar'ın evsahipliğinde düzenlenen etkinliğe, aralarında Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Tanju Çolak, Ogün Temizkanoğlu ve Turhan Sofuoğlu gibi isimlerin olduğu eski milli futbolcular ve eski hakem Ahmet Çakar ile 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesinin yanı sıra CHP ve AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanları ile davetliler katıldı.