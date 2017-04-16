Beşiktaş Belediyesi’nden referandum için dev hizmet

Beşiktaş Belediyesi, bugün gerçekleşen referandumda sandığa gitmekte zorluk çeken engelli, hasta ve yatalak vatandaşları ‘Engelsiz Taksi’ ve Esenlik Hizmetleri uygulaması ile saat 08.00’den itibaren sandığa ulaştırarak oy kullanmalarını sağladı. Başkan Hazinedar’da Cam Kemik Hastası olan bir vatandaşı sandığa götürdü.

Beşiktaş Belediyesi Esenlik Hizmeti ekipleri bugün gerçekleşen referandumda 33 araç ve 180 kişilik ekiple 500’den fazla engelli, hasta ve yatalak vatandaşı sandığa ulaştırarak oy kullanmalarını sağladı. Belediye bir yandan kriz masası kurarken diğer yandan sağlık ekipleri ve sosyal yardım ekipleri gün boyunca Beşiktaş’ın her tarafına aralıksız ulaşarak büyük hizmet sağladı.

Ayrıca belediyenin verdiği 444 44 55 numaralı hat gün boyu kilitlenirken belediye ekipleri Beşiktaş’ta bulunan tüm okullarda seçmenlere çay, kahve ve yemek imkânı sağladı. Tüm çalışmalarla bizzat ilgilenen Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar da Cam Kemik Hastası olan Kaya Ertemiz’in evinden alınarak oy kullanacağı Şair Mehmet Emin Yurdakul ilkokuluna götürülmesine eşlik ederek oy kullanmasını sağladı.