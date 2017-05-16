Beşiktaş Belediyesi'nin ''19 Mayıs Gençlik Festivali'' iptal edildi !

Geçtiğimiz iki yıl da Beşiktaş Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen ’19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Festivali’ bu sene de 4 gün boyunca sürecek etkinlikler, sürpriz konserler ve rengerank Colour Up koşusuyla devam etmesi planlanıyordu.

Ancak 16 Mayıs (bugün) Mustafa Kemal Atatürk’ün 98 yıl önce Beşiktaş'tan milli mücadele için ilk adımı attığı noktada gerçekleştirilecek yürüyüşle başlayıp konserler ve 19 Mayıs’ta Colour Up koşusuyla devam edecek olan 4 günlük festival, Valilik tarafından gelen kararla iptal edilmiştir.

Konuya dair Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar’ın açıklaması şöyle;

"Değerli Beşiktaşlılar, değerli İstanbullular;

Bugün büyük bir üzüntü yaşıyoruz çünkü Cumhuriyetin en görkemli bayramlarından biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlamaya hazırlanırken Beşiktaş’ın ve Beşiktaşlıların hiç hak etmediği bir engellemeyle karşı karşıya kaldık...

İstanbul Valiliği, 16-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında Belediyemiz tarafından Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında üçüncü kez gerçekleştirilen etkinliklerin; ülkemizin bulunduğu şartlar, provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliklere katılacaklar da dâhil halkın huzur, güvenlik ve esenliğinin kamu güvenlik ve düzeninin bozulmasına ve toplumda panik oluşmasına sebebiyet verebileceği gerekçeleriyle uygun görülmediğini bildirmiştir.

Ancak, İstanbul’da çeşitli kurumların düzenlediği izinli festival ve şenliklerin huzur ve esenlik içinde yapıldığını gözlemlemekteyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu 30 Nisan 2017 tarihinde koşulmuştur.

Etnospor Kültür Festivali 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yenikapı Meydanı’nda Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilmiştir.

“III. Beşiktaş Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri” Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 15 Mayıs 2017 tarihinde Beşiktaş Demokrasi ve Özgürlük Meydanı’nda başlamıştır. Belediyemizin de desteklediği etkinliğin 17 Mayıs 2017 tarihine kadar yukarıda anılan mekânda ve Ortaköy Meydanı’nda yapılmasına izin verilmiştir.

Ancak söz konusu olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri ve Beşiktaş olunca Valilik farklı bir tavır almıştır.

Beşiktaş Belediye Başkanı olarak şunun altını özellikle çizmeliyim ki 19 Mayıs 1919 tarihi Beşiktaş ilçesi için büyük bir önem arz etmektedir. Milli Mücadelenin başlangıcı olarak kabul edilen Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun’a hareket etmek için ilk adımı attıkları nokta Beşiktaş’tır.

Bundan tam 98 yıl önce 16 Mayıs’ta gerçekleşen bu tarihi olayı Beşiktaşlılar ve İstanbullular Beşiktaş’ın yeniden doğuşu olarak görmekte ve 16-19 Mayıs tarihleri arasında yapılan bayram etkinliklerini büyük bir coşkuyla sahiplenmektedir.

Bu engellemeler Beşiktaş halkının ne Cumhuriyet ne de Atatürk sevgisini azaltmayacak aksine çok daha coşkulu bir şekilde sahip çıkmasına imkân sağlayacaktır...

Tüm bu açıklamalarımız ışığında Beşiktaş Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ve Gençlik Festivali etkinliklerimizin Valilik tarafından iptal edildiğini üzüntüyle duyururum...

Kamuoyuna saygılarımla..."

Av. Murat Hazinedar

Beşiktaş Belediye Başkanı