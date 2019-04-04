Beşiktaş Zabıta Müdürü Bartınlı görevine iade edildi

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince 17.01.2018 tarihinde geçici süreyle iki aylığına açığa alınan Selçuk Bartınlı'yı Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç görevine iade etmemişti.
15 aylık hukuki mücadelenin sonucunda Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı İstanbul 6. İdare mahkemesinin kararıyla görevine iade edildi.
Beşiktaş Zabıta Müdürlüğü personelleri Selçuk Bartınlı'yı belediye önünde sevinçle karşıladı. Süreci değerlendiren Av. Samet Gülaydın 15 ay süren ve zorlu geçen hukuk mücadelemizi başarıyla tamamlamanın sevinci içerisindeyiz. Adalet tecelli etti "dedi.