Beylikdüzü'de açılan Denktaş anıtı ortalığı karıştırdı

Yaşam Vadisi'nin açılışında parktan çok, vadide yer alan büyükçe bir Rauf Denktaş anıtı gündeme damga vurdu. Anıtta heykeltıraş Azmi Sekban tarafından, KKTC'nin kuruluş öyküsü de canlandırılmıştı. İşte bu anlatımların bir parçasında Makarios'un da bulunduğu bir rölyef kullanılınca tartışma başladı. Rauf Denktaş'ın kızı anıta sahip çıkarken, Habertürk gazetesi yazarı Murat Bardakçı da konuyu bugünkü köşesine taşıdı.

FİTİLİ KİM ATEŞLEDİ

Peki tartışmanın fitilini kim ateşledi?

Anıtla ilgili tartışmayı Beylikdüzü AKP Meclis üyesi Mücahit Birinci başlattı. Sosyal medyadan sanki "Makarios heykeli açılmış" gibi mesajlar paylaşan Mücahit Birinci ismi dikkat çekiyordu.

Atatürk'ün manevi şahsına hakaret edilen “Derin Tarih” programının 3 isminden biri de asıl adı Niyazi Birinci olan Yavuz Bahadıroğlu idi.

İşte Mücahit Birinci de, gerçek adı Niyazi Birinci olan Yavuz Bahadıroğlu’nun oğluydu. Mücahit Birinci’nin paylaşımları sonrasında anıta saldırı gerçekleşti.

RAUF DENKTAŞ’IN KIZI ANITA SAHİP ÇIKTI

KKTC’nin merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl sosyal medya hesabından Beylükdüzü Beldiyesi’nin anıtına sahip çıktı. Denktaş Vangöl, “Tarih tam anlamıyla yansıtılmış. Sonuçta Makarios da yaşanmış olan Kıbrıs mücadelesindeki en baş rol oyuncu. Emek verenlerin yüreğine sağlık.” şeklinde yazdı.

İşte o mesajlar:

ALPEREN OCAKLARI ANITI DİKEN BELEDİYEYİ HAKLI BULDU

Anıtla ilgili açıklama yapan Alperen Ocakları, “Makarios'un heykeli dikilmemiştir” ifadelerini kullarak, heykeli tartışmaya açanlarla ilgili olarak da “Bir bardak suda fırtına koparılması kısır bir siyasi polemik oluşturma gayretinden öteye geçmez” ifadelerine yer verdi. Açıklamada kabartmanın tarihi olarak Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının kazanımının olduğunu gösteren bir tarihi anlaşmadan alındığına dikkat çekilerek, “Belediyenin yaptığı tek bir heykel değil Kıbrıs ve Denktaş'ın yakın tarihimizdeki başarıyla neticelenmiş mücadelesini anlatan bir kompozisyondur.” denildi.

İşte o açıklama:

“Beylikdüzü Alperen Ocaklarımızın Kültür - Sanat birimi bahse konu olan konsepti yerinde incelemiş ve şu sonuçlara varmıştır:

1) Makarios'un heykeli dikilmemiştir.

2) Makarios, internette de rahatlıkla ulaşılabilecek BM görüşmelerinden bir fotoğraf karesinin kabartmasında yer almaktadır.

3) Fotoğraf karesinde Makarios'un karşısında Rauf Denktaş'ın masaya yumruğunu vurduğu hali yer almaktadır.

4) Kabartması yapılan fotoğraf karesi Türklerin adada Rumlarla eşit haklara sahip diğer topluluk olduğunun kabul edildiği görüşmelere aittir. Ayrıca o görüşmelerde alınan kararlar 1974 Kıbrıs Barış harekâtının da uluslararası hukukî dayanağını oluşturması bakımından Makarios'un değil Türklerin bir başarısıdır.

5) Buna göre kabartmanın Makarios'u methetme, yüceltme kastı taşımasının tarihi gerçeklerle bağdaşması mümkün değildir.

6) Ayrıca kabartmanın altında "BİR TOPLULUKTAN BİR DEVLET KURDU" ibaresi açıkça yer aldığına göre bir bardak suda fırtına koparılması kısır bir siyasi polemik oluşturma gayretinden öteye geçmez.

7) Konseptin en önünde Rauf Denktaş merhumun heykeli vardır. Bahsi geçen kabartma bu heykelin solundadır.

8) Denktaş heykelinin sağ tarafında ise KKTC ve Tükiye bayraklarını taşıyan Türk askerlerinin kabartmaları yer almaktadır.

9) Belediyenin yaptığı tek bir heykel değil Kıbrıs ve Denktaş'ın yakın tarihimizdeki başarıyla neticelenmiş mücadelesini anlatan bir kompozisyondur.

10) Siyasetin kısır tartışmalar ve tezviratlarla yürütüldüğü ülkemizde hakkaniyet maalesef siyasî tarafgirlik nedeniyle bu mevzuda da arka planda kalmıştır.

Sonuç olarak: Bahse konu olan konseptte eleştirilecek, Türk'ü ve tarihini tehzil edecek herhangi bir husus olmamakla birlikte bunun tam aksi yönünde bir mesaja yer verilmiştir. Din, vatan, millet, tarih adına yapılan eleştirilerin tamamı sun'î ve siyasî maksatlıdır."

Osman Yıldırım

Beylikdüzü Alperen Ocakları İlçe Başkanı”

MURAT BARDAKÇI’DAN ANITI DİKEN BELEDİYEYE ELEŞTİRİ

Habertürk Yazarı Murat Bardakçı da bugünkü köşesinde, Makarios rölyefini eleştiren bir yazı kaleme aldı. Makarios’un heykelinin dikilmemesine rağmen Bardakçı’nın yazısına “Sadece Makarios’la olmaz, bizi katleden herkesin heykelini dikmeliyiz!” başlığını atması dikkat çekti.

Yazısında, “Beylikdüzü Belediyesi’nin diktirdiği Rauf Denktaş heykelininin açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Heykelin yan tarafında Londra Anlaşması’nın imza merasimine de yer verilmiş ve Başpiskopos Makarios beşuş çehresiyle etrafı tarassut edip gelip geçene bakışlarıyla hakaretler yağdırıyor.” ifadelerini kullanan Bardakçı, “Denktaş’ın heykelinin yanına Kıbrıs ile ilgili bir sembol yerleştirmek ille de şart ise ve Londra Anlaşması yerine Makarios’un yeralmadığı Zürih Anlaşması’ndan istifade etmek hatırlara gelmiyorsa, ilçeleri güzelleştirmek için daha başka semboller de mevcuttur.” dedi.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Beylikdüzü Belediyesi ise, “7 metre genişliğinde, 4 metre uzunluğunda devasa bir anıtta yer alan 50 cm'lik bir rölyefi, sanki kentte Makarios heykeli açılmış gibi, sosyal medya hesaplarından yansıtan bazı sorumsuz popülist siyasiler halkı galeyana getirmeye çalışmışlardır.” ifadelerini kullanarak, Murat Bardakçı’ya ilişkin de sert açıklamalar yapıldı.

Belediye açıklamasında, “Murat Bardakçı köşeyazısının başlığında, tıpkı infial yaratmaya çabalayanlar gibi ‘Beylikdüzü'nde Makarios heykeli açıldı’ iftirasını yazabilmiştir.” diyerek, “Tüm bunları kaleme alırken, ne heykeltraş ile, ne belediye başkanı, ne de Denktaş ailesinin hayattaki fertleri ile görüşmemiştir. Bardakçı sadece, malum kesimlerin yaygarasından beslenmiş ve CHP düşmanları ile fikir birliği etmiştir.” şeklinde ifadeler kullanıldı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin açıklaması şöyle:

“Beylikdüzü ilçesinde son 3 yıldır yaşanan sosyo-kültürel gelişim, pek çok unsuruyla hayata geçmiş olup, belediye başkanına yönelik halk teveccühü arttıkça, malum kesimlerden de saldırılar artmaktadır. Bu saldırıların son örneği Rauf Denktaş anıtında yer alan Makarios rölyefi üzerinden gerçekleşmektedir.

7 metre genişliğinde, 4 metre uzunluğunda devasa bir anıtta yer alan 50 cm'lik bir rölyefi, sanki kentte Makarios heykeli açılmış gibi, sosyal medya hesaplarından yansıtan bazı sorumsuz popülist siyasiler halkı galeyana getirmeye çalışmışlardır. Bu sayede heykele bu sabaha karşı bazı kişilerce saldırıda bulunulmuştur. Ne üzücü ki, bugün bu kesime tanınmış bir yazarımız da eşlik etmiştir. Habertürk gazetesi yazarı Murat Bardakçı köşeyazısının başlığında, tıpkı infial yaratmaya çabalayanlar gibi Beylikdüzü'nde Makarios heykeli açıldı iftirasını yazabilmiştir. Öyle ki görmediği bir anıttaki rölyefi anlatırken "Başpiskopos Makarios beşuş çehresiyle etrafı tarassut edip gelip geçene bakışlarıyla hakaretler yağdırıyor." diyecek kadar da hayal gücünü konuşturmuştur.

Tüm bunları kaleme alırken, ne heykeltraş ile, ne belediye başkanı, ne de Denktaş ailesinin hayattaki fertleri ile görüşmemiştir. Bardakçı sadece, malum kesimlerin yaygarasından beslenmiş ve CHP düşmanları ile fikir birliği etmiştir. Kamuoyuna belirtmek isteriz ki, belediyemiz Murat Bardakçı gibi yapmamış, heykelin çizimlerini Denktaş ailesinin üyelerine sunarak onay almıştır. O yüzden "Rahmetli Denktaş’ın ruhundan yükselen acı terennümleri ise siz tahmin edin!" diyen Bardakçı yine sadece hayal gücünü konuşturmuştur. Sayın Bardakçı'nın yazısı tamamen tek taraflıdır. CHP'ye ve lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırmak ne yazık ki, bazı gazeteciler için bir nevi ata sporu haline gelmiştir. Rahmetli Rauf Denktaş hayattayken, onun Türkiye'ye girişine dahi yasaklama getirmeyi dile getirenlerle, aynı yolda yürümeyi tercih edenleri kamuoyu vicdanına havale ediyoruz.

.Anıtlarda yer alan figürlerden yola çıkarsak Çanakkale’deki Mehmetçiğe Saygı Anıtı'ndan, Taksim'deki Atatürk Anıtı'na kadar pek çok eser tartışma konusu haline getirilebilir. Bir kuruluş öyküsünün ve liderinin anlatıldığı anıta yönelik bu saldırıların bir an evvel sona ermesini temenni ediyoruz.

Halkımıza En Derin Saygılarımızla

Beylikdüzü Belediyesi”