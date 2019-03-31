Binali Yıldırım'dan şaşırtan açıklama: İstanbul'da seçimi kazandık

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçti. Yıldırım canlı yayında yaptığı açıklamada, "İstanbul'da seçim sayımları gayri resmi sonuçları tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık. Bu süreçte İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

İstanbulluları, İstanbul'a verdiğimiz sözlerin takipçisi olmalarını istiyorum. Ve inşallah İstanbul'u 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz. Seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun.



Bu süreçte yoğun bir çalışma ortaya koyan İstanbul İl Başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, Cumhur İttifakı'nın diğer kanadı MHP İl Başkanı'na Ülkü Ocaklarına, kadın kolları teşkilatına ve bu sonucun elde edilmesinde emeği geçen bütün hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Sonuçlar İstanbul için ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun.





