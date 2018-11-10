Binlerce kişi saygı zinciri oluşturdu, dalgıçlar Atatürk için dalış yaptı

Maltepe Belediyesi düzenlediği saygı zinciri ve saygı dalışı etkinlikleriyle, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 80’inci yıl dönümünde özlemle andı. Büyük bir coşkunun yaşandığı ve binlerce Maltepelinin ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle akın ettiği anma töreninde vatandaşlar, Bostancı sahilinden Küçükyalı’ya büyük bir insan zinciri oluşturdu. Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, marşlar ve Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Belediyeye bağlı Cumhuriyet Eğitim Merkezi öğrencileri de, “Andımız”ı okuyarak alan girdi. Saat 9’u 5 geçe, sahildeki binler saygı duruşunda bulunurken, Atatürk için saygı dalışı yapan Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Grubu’na bağlı 25 dalgıç, Atatürk aşığı İngiliz ressam Ned Pamphilon’a ait “Atatürk’ün Gözleri” tablosunu, Atatürk posteri, dev Türk bayrağı ve sönmeyen meşaleler eşliğinde denizden çıkarttı. Dalgıçlar, “Ne senden geçeriz, ne fikirlerinden” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları attı.

“DEVRİMLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Sahili dolduran binlerce vatandaş hep bir ağızdan “Andımızı” okumasından sonra Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu anlamlı günde sahili dolduran 7’den 70’e bütün yurttaşlarıma, Atatürkçülere ve onun devrimini yaşatanlara saygı ve minnet borçluyum. Her ne kadar birileri Atatürk’ü unutturmaya çalışsa da, Cumhuriyet devrimleriyle oynamaya kalksa da bizler çok iyi biliyoruz ki herkes Ulu Önder Atatürk’ün devrimlerine ilelebet sahip çıkacaktır. Buna söz veriyoruz. Bu duygularla başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu ülkenin bağımsızlığı için şehit ve gazi olanların anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

ENGELLİLER MERKEZİNDE ANMA

Maltepe’de, Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de bir anma etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler, aileleri ve öğretmenler Atatürk anıtına çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu. Ayrıca Maltepe ilçe meydanında da, Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı’nın katıldığı resmi anma töreni düzenlendi.