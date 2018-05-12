Boğaz kıyısında coşku devam ediyor

Usta isimlere ev sahipliği yapan 7. Sarıyer Edebiyat Günleri bugün de tüm coşkusuyla devam etti. Çocuk edebiyatçısı Yalvaç Ural’ın konuk olduğu ‘Şiir Teknesi’ ile başlayan program, ünlü yazarlar Burak Aksak, Ahmet Ümit ve Nedim Gürsel’in in söyleşisi sonrasında Erdal Güney konseriyle son buldu. Edebiyatseverlerin akın ettiği festivalde Yekta Kopan, Nedim Gürsel, Aydın Ilgaz ve çok sayıda usta isim sevenleriyle bir araya gelerek, kitaplarını okurları için imzaladı. Günün sürprizi efsane dizi Leyla ile Mecnun’un yaratıcısı Burak Aksak oldu. Dizinin çekildiği Kireçburnu’nda sevenleriyle buluşan Aksak, Leyla ile Mecnun kitabını okurları için imzaladı. ‘Vicdanın En Etkili Biçimi – Edebiyat’ isimli söyleşisiyle Sarıyerlilerle buluşan Ahmet Ümit’in “Edebiyat en demokratik sanattır” sözleri güne damgasını vurdu.

BOĞAZIN VE EDEBİYATIN TADINI ÇIKARDILAR

Programın ikinci gününde Kireçburnu’ndan kalkan ilk şiir teknesi Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi öğrencilerini ağırladı. Özellikle çocuk edebiyatı alanındaki eserleriyle bir döneme damga vuran Yalvaç Ural’ın seslendirdiği şiirlerle yaklaşık bir saat boyunca tekne turu yapan öğrenciler, boğazın ve edebiyatın tadını çıkardı. Söyleşilerin ardından kalkan ikinci teknede ise Küçük İskender, katılımcılara edebiyat şöleni yaşattı.

İZMİR MARŞI EŞLİĞİNDE ALANA GELDİLER

İstanbul’un diğer ilçelerinden 7. Sarıyer Edebiyat Günleri’ne katılmak isteyen edebiyatseverler için seferler düzenleyen Şiir Hatları bu kez Kadıköy’den kalktı. Betül Dünder’in şiirleriyle renklenen Şiir Hatları teknesindeki coşkulu kalabalık, çalan İzmir Marşı eşliğinde Haydar Aliyev Parkı’na geldi.

LEYLA İLE MECNUN EVİNE DÖNDÜ

Geçtiğimiz aylarda, yayınlandığı dönemde izleyiciyi ekrana kilitleyen fenomen dizi Leyla ile Mecnun’un kitabıyla okurlarının karşısına çıkan Burak Aksak, izleyicileri ve okurlarıyla dizinin çekildiği Kireçburnu’nda buluştu. Dizi için düşündüğü finali kitapta yaptığını söyleyen Aksak, “Ekip bir araya gelirse diziyi yeniden çekebiliriz. Sarıyer Kireçburnu bizim için çok değerli çünkü burası bizim evimiz oldu” dedi. Senarist ve yazar Burak Aksak izleyicilerin sorularını yanıtladıktan sonra kitabını okurları için imzaladı. Efsane dizi Leyla İle Mecnun’un kitabını imzalatmak isteyen okurlar uzun kuyruklar oluşturdu.

VİCDAN VE MERHAMET AZALDI

Alanı dolduran binlerce vatandaş etkinliklere, Türk edebiyatının en çok okunan polisiye roman yazarlarından usta kelem Ahmet Ümit’in ‘Vicdanın En Etkili Biçimi – Edebiyat’ isimli söyleşisiyle devam etti. Bir yazarın vicdanı yoksa ahlakı da yoktur diyen Ahmet Ümit, “Kahramanlık duygusu değişmedi, vahşet değişmedi, dünyada acı silinmedi ve biz sessiz kalırsak bu acı devam edecek. Biz yazarlar iyiyle kötünün tarafında olumlu tarafı tutarız. Bu ülkede vicdan çok azaldı, merhamet çok azaldı” dedi.

İYİ KİTAP VİCDANIMIZA DOKUNMALI



Bir eserin ancak vicdanla bütünleşirse kalıcı olabileceğini söyleyen Ahmet Ümit, “Bir kitap okuduğunuz zaman dünyanın tüm bilgisine ulaştım diyorsanız fena halde aldatılmışsınız demektir. İyi kitap okuru düşünmeye, değiştirmeye sevk eder. Eğer bir roman bizim vicdanımıza dokunmuyorsa berbattır. İnsanı insan yapan en önemli şey vicdandır. Vicdan yoksa insan da yoktur. Bir insan ötekinin acısını, sevincini hissetmiyorsa yoktur” ifadelerini kullanarak devam ettiği sözlerini, “Edebiyat en demokratik sanattır” diyerek noktaladı.

DOYA DOYA EDEBİYAT

Şiir Teknesi, Şiir Hatları, söyleşiler ve imza günleriyle edebiyat hazzını doya doya yaşayan sanatseverler günü Erdal Güney’in konseriyle noktaladı. Güney’in seslendirdiği birbirinden güzel türkülere hep bir ağızdan eşlik eden edebiyatseverler eğlenceli anlar yaşadı.