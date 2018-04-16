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  4. 16 Nisan 2018 17:48

Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi ilk ödülünü aldı

Modern mimarisiyle İstanbul’un en prestijli mekanı olan Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi, Direklerarası Seyircileri’nin oluşturduğu ‘Halk Jürisi’nin yeni mekânlar ödülüne layık görüldü.

Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi ilk ödülünü aldı
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Ünlü tiyatrocuların katılımıyla bu yıl 18.si gerçekleştirilen törende konuşan Koordinatör Ömer Şahinbaş, ödül alan tiyatroları ve tiyatro emekçilerini tebrik ederek, Sarıyer Belediyesi’nin tüm yerel yönetimlere örnek bir belediye olduğunu söyledi.

Direklerarası Seyircileri’nin oluşturduğu “Halk Jürisi” üyeleri İstanbul’da sahneye koyulan oyunları seyrederek; performans, tasarım ve yapımlar kategorilerinde başarılı olan isimleri ödüllendirdi. Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende Maslak’ta hizmete açılan Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi (BKSM) yeni mekânlar ödülüne layık görüldü. Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem, birçok etkinliğe ev sahipliği yapan merkezin ödülünü  Azelya Özdağ’ın elinden aldı.

SANAT MERKEZLERİ SEYİRCİ İÇİN ÖNEMLİ

Ünlü tiyatrocuların ve sanata gönül verenlerin buluştuğu gecenin açılış konuşmasını yapan Koordinatör Ömer Şahinbaş; festivaller, oyunlar, sanat merkezlerinin yani seyirciyi ilgilendiren her şeyi yakından takip ettiklerini söyledi. Yeni mekânlar kategorisinde seçilen Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nin tüm yerel yönetimlere örnek olması gerektiğini söyleyen Şahinbaş, “Biz olaya seyirci açısından bakıyoruz. Seyirciler sanat merkezlerine çok önem verir, bu yüzden çoğalmasını istiyoruz. Sarıyer Belediyesi’nin yerel yönetim olarak kendi imkânlarıyla böyle bir yer açması güzel bir şey. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

KÜLTÜR VE SANATIN MERKEZİ SARIYER

Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Erdem, Sarıyer’in kültür ve sanat ilçesi olduğunu belirterek, “Oyunların yanında sanatı icra edecek olan mekânlarda çok önemli. Sanata ve sanatçıya verdiğimiz değeri yaptığımız projelerle gösteriyoruz. BKSM’yi sanatseverlerin kullanımına açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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