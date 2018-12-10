Bomba iddia: ''Yerel seçimlerle İstanbul'da eyalet sistemi başlayacak''

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul'a belediye başkan adayı olması halinde, İstanbul için özel bir protokol düzenleneceği ve buna ilişkin bir yasa hazırlığı yapıldığı iddialarına ilişkin olarak Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı'dan dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Gazeteci-yazar Can Ataklı, öne sürülen formül için 'eyalet sisteminin başlangıcı' ifadelerini kullandı. "Bir belediyeye yönelik ayrıcalık giderek sirayet edecek ve sistem kendiliğinden 'özerklik aşamasına' kadar bile çıkabilecektir" iddiasında bulunan Can Ataklı "Sadece Yıldırım'a özel yeni bir düzenleme yapılacağı ve böylelikle içişleri bakanı ile valinin 'üst amir' olma durumunun aşılacağı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması