Bu festivale ''Bir Kitap Kap''ıp girdiler

Küçükçekmece Belediyesi’nin katkılarıyla İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) bahçesinde gerçekleşen şenlikte, girişler parayla satılan biletlerle değil, öğrencilerin bağışlamak üzere getirdiği kitaplarla yapılıyor. Toplanan kitaplarla ise köy okullarına kütüphane kurulacak, ihtiyaç sahibi çocukların yüzleri gülecek.

BAŞKAN KARADENİZ’E ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜK ALKIŞ

Festivale katılarak ‘1 Kitap Kap’ projesine destek veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise yaptığı konuşmada, “Çok güzel bir kampanyaya beraberce yardım ediyoruz. Bu anlayışın ben tüm Türkiye’yi kuşatmasını istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi. Böylesine anlamlı bir projeye verdiği destekle üniversitelilerin gönlünü fetheden Temel Karadeniz, öğrencilerden büyük alkış aldı.

“TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA KİTAPLAR GÖNDERİYORUZ”

Müzik Kulübünün sadece müziği barındıran bir kulüp olmadığını belirten İAÜ Müzik Kulübü Başkanı Ömer Özdemir, “Bu müziğin de dışında bir şey. Müzik Kulübü sadece müziği barındıran bir kulüp değil. Sosyal sorumluluk projeleri bizim asıl amacımız. Çok güzel hissediyoruz. Tanımadığımız çocukların, ailelerin mutlu olması bizi daha çok mutlu ediyor. Bu yıl 5’ncisini düzenliyoruz bu festivalimizin. Arkadaşlarım bize kitap, kıyafet, oyuncak getiriyorlar, karşılığında onlara fişler veriyoruz ve alandaki her türlü imlandan yararlanabiliyorlar. Türkiye’nin dört bir yanına kitaplar gönderiyoruz. Asıl Küçükçekmece Belediyesi üstlendi bizim projemizi. Alanda görülen her türlü imkan Küçükçekmece Belediyesi tarafından sağlandı. Bu nedenle belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi. İAÜ Kulüpler Birliği ve Küçükçekmece Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Vildan Sevim ise, “Burada her çaldığımız bir notanın çocuklara kitap olarak geri dönüşünü sağlıyoruz. Amacımız buradaki gençleri hem eğlendirmek hem de onlara sosyal sorumluluk bilincini kazandırmak” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIN YÜZÜNDEKİ O TEBESSÜM BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR”

Kitap getirerek ‘1 Kitap Kap’ projesine destek veren üniversite öğrencileri ise böyle bir projede yer aldıkları için ne kadar mutlu olduklarını söyledi. Üniversite öğrencisi Semire Öz, “Amacımız kitap toplamak. Bu kitapları köy okullarına göndermek. Ben de kitap getirdim. Hem etkinliğin içerisindeyim, hem ben de kitap getirdim. Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum” dedi. Berkay Hacıeyüpoğlu, “Ben de bir kitap getirdim. İlerleyen zamanlarda daha fazla kitap getirmeye, yardımcı olmaya çalışacağım. Dilerim her sene bu katlanarak artar biz de daha fazla köy okuluna kütüphane kurabiliriz. Amacımız, hizmetimiz büyük” dedi. Oğuzcan Aşiloğlu ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Ben de tüm arkadaşlarım gibi kitap getirdim. İnşallah bu kitapları ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracağız. Kütüphaneler kuracağız, onları sevindireceğiz. Onların yüzünde oluşan en ufak bir tebessüm bile bizleri çok mutlu ediyor. Şu günün şu festivalin bütün yorgunluğunu atmış oluyoruz.”

