Bunu söyleyen bir akademisyen: ''Seçimlerde kadın adaya oy vermem''

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı skandal bir açıklamaya imza attı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Karalı, yerel seçimlerde hiçbir kadın adaya oy vermeyeceğini söyledi.

Karalı, iyi bir çocuk yetiştirmenin ve iyi bir ‘ev hanımı' olmanın ‘bakan, başkan ya da başarılı bir iş kadını' olmaktan daha ‘elzem' olduğunu savundu.

Kişisel Twitter hesabından “İLAN EDİYORUM” notuyla bir açıklama yayınlayan Karalı şunları söyledi: “Aile hayatına yönelik bazı politikaları YANLIŞ buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak bakan, başkan, başarılı bir iş kadını olmaktan elzemdir, seçimde kadınlara oy vermeyeceğim.”